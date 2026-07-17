Mercato - Ayyoub Bouaddi : Un transfert record après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Certes, Ayyoub Bouaddi a signé une prolongation de contrat avec les dirigeants du LOSC en toute fin d'année 2025. Cependant, son bail le liant au club jusqu'en 2029 ne devrait pas l'empêcher d'aller voir ailleurs pendant cette intersaison. Et pour cause, en plus de l'intérêt insistant de Manchester City, il semblerait que le président Olivier Létang ait fixé une indemnité de transfert.

A seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi a vécu un rêve éveillé de l'autre côté de l'Atlantique. Le milieu de terrain du LOSC, sous contrat jusqu'en juin 2029, a participé à sa première Coupe du monde avec la tunique des Lions de l'Atlas. L'international marocain a pris la porte au stade des quart des finales du Mondial 2026 face à l'équipe de France (0-2), mais a bluffé son monde entre autres grâce à son match face au Brésil en poules (1-1). Le feuilleton entourant son avenir fait couler beaucoup d'encre dans la presse avec Arsenal, Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid sur les rangs.

«Il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de la qualité d'Ayyoub» En conférence de presse jeudi dans l'optique de présenter Davide Ancelotti au poste d'entraîneur du LOSC, le président Olivier Létang a eu un mot aux courtisans d'Ayyoub Bouaddi. « Je n'ai jamais parlé de chiffres. Mais il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de la qualité d'Ayyoub, qui n'a que 18 ans. Dans quel environnement sera-t-il le mieux pour pouvoir continuer à grandir ? On s'est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l'on s'est dit. Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous ».