Mercato - Ayyoub Bouaddi : Un transfert record après la Coupe du monde ?

Certes, Ayyoub Bouaddi a signé une prolongation de contrat avec les dirigeants du LOSC en toute fin d'année 2025. Cependant, son bail le liant au club jusqu'en 2029 ne devrait pas l'empêcher d'aller voir ailleurs pendant cette intersaison. Et pour cause, en plus de l'intérêt insistant de Manchester City, il semblerait que le président Olivier Létang ait fixé une indemnité de transfert.
A seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi a vécu un rêve éveillé de l'autre côté de l'Atlantique. Le milieu de terrain du LOSC, sous contrat jusqu'en juin 2029, a participé à sa première Coupe du monde avec la tunique des Lions de l'Atlas. L'international marocain a pris la porte au stade des quart des finales du Mondial 2026 face à l'équipe de France (0-2), mais a bluffé son monde entre autres grâce à son match face au Brésil en poules (1-1). Le feuilleton entourant son avenir fait couler beaucoup d'encre dans la presse avec Arsenal, Manchester City, Liverpool ou encore le Real Madrid sur les rangs.
«Il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de la qualité d'Ayyoub»
En conférence de presse jeudi dans l'optique de présenter Davide Ancelotti au poste d'entraîneur du LOSC, le président Olivier Létang a eu un mot aux courtisans d'Ayyoub Bouaddi. « Je n'ai jamais parlé de chiffres. Mais il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de la qualité d'Ayyoub, qui n'a que 18 ans. Dans quel environnement sera-t-il le mieux pour pouvoir continuer à grandir ? On s'est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l'on s'est dit. Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous ».
Le LOSC réclame 100M€ pour le transfert de Bouaddi, un record pour le club lillois
Selon les informations de Ben Jacobs, les dirigeants du LOSC discuteraient avec leurs homologues de Manchester City depuis un mois désormais. Et les derniers échos des échanges en question font savoir que Lille attendrait une offre de 100M€ de la part des Skyblues afin de laisser filer Ayyoub Bouaddi d'ici la fin du mercato. Une indemnité de transfert susceptible de baisser si jamais un accord avec le pensionnaire de Premier League venait à être trouvé pour un prêt au sein du club nordiste la saison prochaine dans la foulée de l'annonce du transfert qui pourrait bien être une transaction record pour le club lillois. A ce jour, les deux ventes les plus importantes de son histoire sont Victor Osimhen pour 81M€ et Nicolas Pépé contre un chèque de 80M€. Au terme de la Coupe du monde qui rendra son verdict après la finale Espagne - Argentine dimanche, Olivier Létang et Ayyoub Bouaddi devraient à nouveau discuter selon Ben Jacobs.