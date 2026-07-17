Mercato : L’OM bien aidé par le transfert de Manu Koné ?

Alexis Brunet

Cet été, l’OM cherche en priorité à vendre certains joueurs pour récolter de l’argent et ainsi boucler des arrivées. Le club phocéen a déjà vendu Mason Greenwood et Quinten Timber pourrait suivre. Le milieu de terrain néerlandais fait notamment partie des pistes de l’AS Rome pour potentiellement remplacer Manu Koné qui est très courtisé.

À quoi va ressembler l’OM la saison prochaine ? Il est encore trop tôt pour avoir une réponse définitive à cette question, mais les choses sont en train de bouger dans le sud de la France. Espérée depuis plusieurs semaines, la vente de Mason Greenwood a été officialisée dernièrement. Après deux bonnes saisons à Marseille, l’international anglais a rejoint Fenerbahçe qui a mis 39M€ sur la table pour s’offrir l’attaquant au nez et à la barbe de l’Atlético de Madrid et de l’AS Rome.

Quinten Timber pour remplacer Manu Koné ? Si la vente de Mason Greenwood fait du bien financièrement à l’OM, d’autres départs sont attendus cet été. Au milieu de terrain, le club phocéen pourrait par exemple perdre Quinten Timber, qui serait dans les petits papiers de l’AS Rome, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le Néerlandais serait vu comme une solution pour compenser un possible départ de Manu Koné qui intéresse le PSG, l’Atlético de Madrid ou bien encore des formations anglaises. Marseille pourrait alors réussir une belle opération car le frère du joueur d’Arsenal a été recruté contre 4,5M€ l’hiver dernier et il est maintenant estimé à 25M€ par le site spécialisé Transfermarkt.