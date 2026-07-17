Kylian Mbappé impliqué dans un transfert historique qui va mettre le feu au Real Madrid ?

Cet été, le Real Madrid s'est montré déjà très actif, mais ce n'est probablement pas terminé. Et pour cause, le club merengue souhaiterait frapper un énorme coup en recrutant Michael Olise qui pourrait faire l'objet d'un transfert historique pour lequel Kylian Mbappé serait impliqué et qui aura des conséquences.
Malgré la déception de l'élimination en demi-finale contre l'Espagne, Michael Olise restera comme l'une des révélations de la Coupe du monde aux yeux du grand public. Et pour cause, l'ancien joueur de Crystal Palace a confirmé son excellente saison en club, bien que son impact ait décliné sur la fin de la compétition. Pas de quoi entacher l'impression globale laissée par Michael Olise sur les pelouses américaines. En tout cas auprès du Real Madrid.
Kylian Mbappé impliqué dans le transfert de Michael Olise ?
En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Florentino Pérez serait un fan de Michael Olise qu'il voit comme le seul joueur ayant le profil de Galactique sur le marché. Par conséquent, le président du Real Madrid est conscient du prix à payer pour un tel transfert qui pourrait être compris entre 200 et 250M€, ce qui en ferait de loin le plus gros achat de l'histoire du club merengue, et ce qui lui permettrait d'être dans la bataille avec Neymar pour devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football. Néanmoins, le Real Madrid peut compter sur la volonté du joueur.
Vinicius et Bellingham directement impactés ?
En effet, L'EQUIPE ajoute que Michael Olise a la ferme intention de rejoindre le Real Madrid et a même profité de la Coupe du monde pour le faire savoir à Kylian Mbappé dont l'influence au sein du club merengue pour impacter directement ce transfert. Il faut dire que les deux hommes ont noué un lien fort ces derniers mois aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Par conséquent, Kylian Mbappé ne verrait pas d'un mauvais œil l'arrivée de Michael Olise, d'autant plus qu'il relèguerait probablement Jude Bellingham sur le banc, ou plus loin sur le terrain. Ce qui, compte tenu du lien distendu entre les deux joueurs, ne devrait pas attrister Kylian Mbappé comme le pense L'EQUIPE. Mais une autre star serait également menacée. Pour financer un tel transfert, le Real Madrid pourrait effectivement envisager la vente de Vinicius Junior dont le contrat s'achève dans un an. Cela permettrait de faire entrer une grosse somme dans les caisses tout en économisant un gros salaire. Autrement dit, le transfert de Michael Olise, dans lequel Kylian Mbappé est impliqué, pourrait mettre le feu au Real Madrid cet été.