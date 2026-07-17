Kylian Mbappé impliqué dans un transfert historique qui va mettre le feu au Real Madrid ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le Real Madrid s'est montré déjà très actif, mais ce n'est probablement pas terminé. Et pour cause, le club merengue souhaiterait frapper un énorme coup en recrutant Michael Olise qui pourrait faire l'objet d'un transfert historique pour lequel Kylian Mbappé serait impliqué et qui aura des conséquences.

Malgré la déception de l'élimination en demi-finale contre l'Espagne, Michael Olise restera comme l'une des révélations de la Coupe du monde aux yeux du grand public. Et pour cause, l'ancien joueur de Crystal Palace a confirmé son excellente saison en club, bien que son impact ait décliné sur la fin de la compétition. Pas de quoi entacher l'impression globale laissée par Michael Olise sur les pelouses américaines. En tout cas auprès du Real Madrid.

Kylian Mbappé impliqué dans le transfert de Michael Olise ? En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Florentino Pérez serait un fan de Michael Olise qu'il voit comme le seul joueur ayant le profil de Galactique sur le marché. Par conséquent, le président du Real Madrid est conscient du prix à payer pour un tel transfert qui pourrait être compris entre 200 et 250M€, ce qui en ferait de loin le plus gros achat de l'histoire du club merengue, et ce qui lui permettrait d'être dans la bataille avec Neymar pour devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football. Néanmoins, le Real Madrid peut compter sur la volonté du joueur.