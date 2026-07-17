Mieux que le PSG avec Neymar : Le transfert historique que souhaite boucler… le LOSC !

Il y a trois ans, le PSG réalisait la plus belle vente de l’histoire de la Ligue 1 en cédant Neymar à Al-Hilal pour 90 millions d’euros. Un record qu’Olivier Létang voudrait battre avec Ayyoub Bouaddi, courtisé par plusieurs mastodontes de Premier League.
Grâce à Neymar, le PSG a battu au moins deux records sur le mercato. D’abord en réalisant le transfert le plus cher de l’histoire du football en déboursant 222 millions d’euros à l’été 2017, soit le montant de sa clause libératoire au FC Barcelone. Puis, en le vendant à Al-Hilal six ans plus tard pour 90 millions d’euros, la plus belle vente de l’histoire de la Ligue 1. Une opération qui pourrait être éclipsée par… Ayyoub Bouaddi.
« Il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de sa qualité »
Déjà courtisé avant la Coupe du monde, l’international marocain a vu sa cote exploser durant la compétition, pour le plus grand bonheur du LOSC, qui s’attend à récupérer un chèque XXL. Cela pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, ou bien l’été prochain. « Il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de la qualité d'Ayyoub, qui n'a que 18 ans, a rappelé le président lillois Olivier Létang en conférence de presse. Dans quel environnement sera-t-il le mieux pour pouvoir continuer à grandir ? On s'est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l'on s'est dit. Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous. Ma conviction, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il reste chez nous. Et il serait très heureux de le faire. »
Olivier Létang voit grand
Le dossier reste à suivre, d’autant que plusieurs mastodontes de Premier League sont à l’affût. De son côté, le boss du LOSC voudrait marquer l’histoire faisant d’Ayyoub Bouaddi le joueur le plus cher à quitter la Ligue 1. En privé, Olivier Létang comparerait le transfert de son milieu à ceux d’Elliot Anderson (135 M€ de Nottingham Forest à Manchester City) et Sandro Tonali (120 M€ de Newcastle à Tottenham) d'après les indiscrétions de L'Équipe.