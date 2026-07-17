Mieux que le PSG avec Neymar : Le transfert historique que souhaite boucler… le LOSC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a trois ans, le PSG réalisait la plus belle vente de l’histoire de la Ligue 1 en cédant Neymar à Al-Hilal pour 90 millions d’euros. Un record qu’Olivier Létang voudrait battre avec Ayyoub Bouaddi, courtisé par plusieurs mastodontes de Premier League.

Grâce à Neymar, le PSG a battu au moins deux records sur le mercato. D’abord en réalisant le transfert le plus cher de l’histoire du football en déboursant 222 millions d’euros à l’été 2017, soit le montant de sa clause libératoire au FC Barcelone. Puis, en le vendant à Al-Hilal six ans plus tard pour 90 millions d’euros, la plus belle vente de l’histoire de la Ligue 1. Une opération qui pourrait être éclipsée par… Ayyoub Bouaddi.

« Il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de sa qualité » Déjà courtisé avant la Coupe du monde, l’international marocain a vu sa cote exploser durant la compétition, pour le plus grand bonheur du LOSC, qui s’attend à récupérer un chèque XXL. Cela pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, ou bien l’été prochain. « Il y a très peu de clubs aujourd'hui qui peuvent s'offrir un joueur de la qualité d'Ayyoub, qui n'a que 18 ans, a rappelé le président lillois Olivier Létang en conférence de presse. Dans quel environnement sera-t-il le mieux pour pouvoir continuer à grandir ? On s'est vus depuis son retour de la Coupe du monde. Je ne peux pas dire ce que l'on s'est dit. Tout reste possible mais mon avis, c'est qu'il devrait rester une saison de plus avec nous. Ma conviction, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il reste chez nous. Et il serait très heureux de le faire. »