Le PSG lâche Ayyoub Bouaddi : La grande annonce du LOSC pour son avenir

Alors que le PSG ne compte pas se positionner sur Ayyoub Bouaddi, plusieurs mastodontes de Premier League sont intéressés par le milieu de 18 ans. Pour le président Olivier Létang, il n’est pas impossible d’imaginer le LOSC conserver sa pépite une saison supplémentaire.
Convoqué pour sa première Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi peut se concentrer sur sa situation personnelle après l’élimination du Maroc par la France en quart de finale. Le milieu du LOSC sera l’une des grandes attractions du mercato estival, avec un départ vers l’étranger qui se profile. Un temps cité parmi les prétendants, le PSG a décidé de ne pas se positionner pour une raison simple.
Le PSG ne va pas se positionner cet été
« Fabian Ruiz a prolongé au PSG d’un an avec une année en option. (…) Depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu, a récemment fait savoir Fabrice Hawkins, journaliste à RMC. Bien qu’apprécié par les dirigeants, Ayyoub Bouaddi n’a jamais été une piste concrète pour cet été. Son avenir devrait s’écrire en Premier League où une bataille entre les clubs est annoncée prochainement. »
« Ma conviction c’est qu’il va rester »
Manchester City s’active notamment pour son transfert, tandis que Arsenal et Manchester United sont également intéressés. Le président du LOSC a fait le point sur ce dossier. « Demain, il peut partir, le club va continuer à avancer, a indiqué Olivier Létang en conférence de presse. Concernant Ayyoub, tous les clubs qui m’ont appelé pendant cette période, après le match contre le Brésil, je leur ai dit qu’on n’en parlerait pas maintenant. C’est un club qui va jouer la Ligue des Champions. On s’est vu avec Ayyoub après la Coupe du Monde et tout reste possible, mais mon avis, c’est qu’il devrait rester une saison de plus avec nous. (…) Ma conviction c’est qu’il va rester. Il serait très heureux de refaire une saison avec nous. »