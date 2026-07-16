Le PSG lâche Ayyoub Bouaddi : La grande annonce du LOSC pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG ne compte pas se positionner sur Ayyoub Bouaddi, plusieurs mastodontes de Premier League sont intéressés par le milieu de 18 ans. Pour le président Olivier Létang, il n’est pas impossible d’imaginer le LOSC conserver sa pépite une saison supplémentaire.

Convoqué pour sa première Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi peut se concentrer sur sa situation personnelle après l’élimination du Maroc par la France en quart de finale. Le milieu du LOSC sera l’une des grandes attractions du mercato estival, avec un départ vers l’étranger qui se profile. Un temps cité parmi les prétendants, le PSG a décidé de ne pas se positionner pour une raison simple.

Le PSG ne va pas se positionner cet été « Fabian Ruiz a prolongé au PSG d’un an avec une année en option. (…) Depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu, a récemment fait savoir Fabrice Hawkins, journaliste à RMC. Bien qu’apprécié par les dirigeants, Ayyoub Bouaddi n’a jamais été une piste concrète pour cet été. Son avenir devrait s’écrire en Premier League où une bataille entre les clubs est annoncée prochainement. »