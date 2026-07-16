Mercato - OM : Bruno Genesio comptait sur lui, mais il va quitter Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio sait qu’il ne pourra pas conserver tous ses meilleurs éléments durant l’intersaison. Cela sera notamment le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, en partance pour le Deportivo La Corogne. L’attaquant devrait passer sa visite médicale ce jeudi soir.

Présenté à la presse ce jeudi, Bruno Genesio a fait part de ses ambitions à la tête de l’OM, tout en ayant conscience des difficultés financières rencontrées par le club phocéen. « On connait les contraintes du club, je suis ici en connaissance de cause de la situation. Mais ça n'empêchera pas l'ambition car Marseille doit être un club ambitieux, a indiqué le nouvel entraîneur marseillais. On a pu voir l'année dernière que des clubs ont été performants avec moins de moyens. On a le sportif, la direction et tout le club tourné vers nos ambitions. »

« Lorsque vous avez des bons joueurs vous voulez les garder. Mais il y a une réalité contextuelle » Bruno Genesio le sait, l’OM ne pourra pas garder tous ses cadres afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. « Lorsque vous avez des bons joueurs vous voulez les garder. Mais il y a une réalité contextuelle, a-t-il reconnu. J’étais au courant de ce qu'il se passait quand j'ai signé. J'étais au courant qu'on allait devoir vendre des joueurs. Tout le monde a été honnête et clair avec moi. J'ai signé en connaissance de cause de cette nouvelle orientation du club. Il y a des contraintes à ça mais je l'ai intégré et je le sais. » Après Mason Greenwood, et en attendant très probablement d’autres gros noms, l’OM s’apprête à perdre Pierre-Emerick Aubameyang.