Mercato - OM : Bruno Genesio comptait sur lui, mais il va quitter Marseille !

Nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio sait qu’il ne pourra pas conserver tous ses meilleurs éléments durant l’intersaison. Cela sera notamment le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, en partance pour le Deportivo La Corogne. L’attaquant devrait passer sa visite médicale ce jeudi soir.
Présenté à la presse ce jeudi, Bruno Genesio a fait part de ses ambitions à la tête de l’OM, tout en ayant conscience des difficultés financières rencontrées par le club phocéen. « On connait les contraintes du club, je suis ici en connaissance de cause de la situation. Mais ça n'empêchera pas l'ambition car Marseille doit être un club ambitieux, a indiqué le nouvel entraîneur marseillais. On a pu voir l'année dernière que des clubs ont été performants avec moins de moyens. On a le sportif, la direction et tout le club tourné vers nos ambitions. »
« Lorsque vous avez des bons joueurs vous voulez les garder. Mais il y a une réalité contextuelle »
Bruno Genesio le sait, l’OM ne pourra pas garder tous ses cadres afin de renflouer les caisses et alléger la masse salariale. « Lorsque vous avez des bons joueurs vous voulez les garder. Mais il y a une réalité contextuelle, a-t-il reconnu. J’étais au courant de ce qu'il se passait quand j'ai signé. J'étais au courant qu'on allait devoir vendre des joueurs. Tout le monde a été honnête et clair avec moi. J'ai signé en connaissance de cause de cette nouvelle orientation du club. Il y a des contraintes à ça mais je l'ai intégré et je le sais. » Après Mason Greenwood, et en attendant très probablement d’autres gros noms, l’OM s’apprête à perdre Pierre-Emerick Aubameyang.
Visite médicale prévue ce jeudi soir
Comme annoncé par Foot Mercato, le Deportivo La Corogne va s’attacher les services de l’attaquant gabonais pour 1,5M€, soit le prix demandé par l’OM. Un départ confirmé ce jeudi par Onze Mondial, précisant que Bruno Genesio avait pourtant assuré à Aubameyang dès la reprise qu’il comptait sur lui pour la saison à venir. La direction phocéenne en a finalement décidé autrement, un départ nécessaire pour économiser les quelque 4 millions d'euros de salaire annuel brut de l’attaquant, qui devrait passer sa visite médicale en début de soirée.