Mercato - OM : Un mensonge de Mason Greenwood révélé au grand jour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel : Mason Greenwood a quitté l'OM et s'est engagé ces dernières heures, comme prévu, avec Fenerbahçe. Grégory Lorenzi s'est longuement confié en conférence de presse sur les coulisses de ce feuilleton et a tenu à rétablir une vérité : contrairement à ce qu'il avait annoncé en mai, Greenwood souhaitait absolument quitter l'OM cet été.

Le feuilleton avait fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines en raison de la situation financière critique de l'OM, et il est désormais terminé : Mason Greenwood s'est engagé avec le club turc de Fenerbahçe dans le cadre d'un transfert à 39M€ (Manchester United en récupère 12M€ comme c'était prévu avec la clause de revente). Le club phocéen perd donc son meilleur élément offensif de ces deux dernières saisons, et Grégory Lorenzi a pris la parole à ce sujet mercredi en conférence de presse. Le nouveau directeur sportif de l'OM a d'ailleurs mis en lumière ce qui semble être un gros mensonge de la part de Greenwood...

« J’espère pouvoir rester » Le 12 mai dernier, à l'occasion des Trophées UNFP, Mason Greenwood affichait clairement son envie de rester à l'OM la saison prochaine : « Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester », avait lâché l'attaquant anglais.