Après Mason Greenwood, l'OM va vendre un autre grand nom !

Contraint de vendre massivement cet été pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, l'OM s'est déjà séparé de Mason Greenwood, et s'apprête à se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais va effectivement s'engager avec le Deportivo La Corogne pour 1,5M€.
En grande difficulté sur le plan économique, l'OM a vu la DNCG encadrer sa masse salariale et l'UEFA mettre la pression en vue de la saison prochaine. Par conséquent, le club phocéen n'a plus le choix : il faut vendre. Et l'objectif est double, à savoir faire rentrer de l'argent dans les caisses avec des indemnités de transfert, mais également alléger la masse salariale. La mission a été lancée avec Mason Greenwood qui a rejoint Fenerbahçe, mais c'est loin d'être terminé.
Aubameyang fonce vers La Corogne
En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Pierre-Emerick Aubameyang va également partir. L'attaquant de 37 ans faisait partie des principaux candidats au départ compte tenu de son salaire imposant. Et d'après Foot Mercato, c'est au Deportivo La Corogne que le Gabonais va signer. Le promu en Liga va débourser les 1,5M€ réclamés par l'OM pour ce transfert. Longtemps annoncé au Çorum FK en Turquie qui lui proposait 3,5M€ net par saison, sur deux ans, Aubameyang a donc choisi un tout autre projet.
Lorenzi avait prévenu
Un transfert qui n'a donc rien de surprenant d'autant plus que Grégory Lorenzi avait annoncé la couleur. « La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale. Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C'est la réalité de notre situation aujourd'hui. Nous écouterons les offres intéressantes pour certains joueurs majeurs. Dire le contraire serait mentir. Mais cela ne signifie pas que tout le monde partira. Notre rôle est de trouver le meilleur équilibre entre les impératifs financiers et la compétitivité sportive de l'équipe », a confié le nouveau directeur sportif de l'OM en conférence de presse.