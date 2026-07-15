Après Mason Greenwood, l'OM va vendre un autre grand nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de vendre massivement cet été pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale, l'OM s'est déjà séparé de Mason Greenwood, et s'apprête à se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais va effectivement s'engager avec le Deportivo La Corogne pour 1,5M€.

En grande difficulté sur le plan économique, l'OM a vu la DNCG encadrer sa masse salariale et l'UEFA mettre la pression en vue de la saison prochaine. Par conséquent, le club phocéen n'a plus le choix : il faut vendre. Et l'objectif est double, à savoir faire rentrer de l'argent dans les caisses avec des indemnités de transfert, mais également alléger la masse salariale. La mission a été lancée avec Mason Greenwood qui a rejoint Fenerbahçe, mais c'est loin d'être terminé.

Aubameyang fonce vers La Corogne En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Pierre-Emerick Aubameyang va également partir. L'attaquant de 37 ans faisait partie des principaux candidats au départ compte tenu de son salaire imposant. Et d'après Foot Mercato, c'est au Deportivo La Corogne que le Gabonais va signer. Le promu en Liga va débourser les 1,5M€ réclamés par l'OM pour ce transfert. Longtemps annoncé au Çorum FK en Turquie qui lui proposait 3,5M€ net par saison, sur deux ans, Aubameyang a donc choisi un tout autre projet.