OM - Le transfert est officiel : Fenerbahçe balance les chiffres de l’opération Greenwood !

Ce mardi soir, Fenerbahçe a officialisé la signature de Mason Greenwood. Comme l'a communiqué le club turc, il a conclu un transfert à hauteur de 39M€ avec l'OM. Les deux clubs se sont entendus pour que trois versements soient réalisés en parts égales, et ce, sur une période de trois ans.
Après deux saisons passées à l'OM, Mason Greenwood a fait ses valises. A la peine sur le plan financier, le club marseillais est contraint de vendre lors de ce mercato estival pour rééquilibrer ses comptes. Pensionnaire de l'OM ayant la plus grosse valeur marchande, Mason Greenwood a donc été placé sur le marché des transferts. Et il vient de trouver un tout nouveau club.
«Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans»
Ce mardi soir, Fenerbahçe a officialisé la signature de Mason Greenwood. Via un communiqué publié sur son site officiel, le club truc a souhaité la bienvenue à son nouveau joueur, tout en dévoilant les chiffres de l'opération. Mason Greenwood étant transféré de l'OM (Marseille) à Fenerbahçe (Istanbul) pour 39M€ et ayant paraphé un bail de quatre saisons.
Mason Greenwood à Fenerbahçe : Un transfert à 39M€
« Notre club est parvenu à un accord avec le club et le joueur anglais Mason Greenwood concernant son transfert. Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans. Le montant total du transfert, soit 39 000 000 d'euros, sera versé à l'Olympique de Marseille en trois versements égaux sur une période de trois ans. De plus, la contribution de solidarité qui en découle, conformément aux directives de la FIFA, sera prise en charge par notre club. Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille et lui souhaitons de nombreuses victoires et titres de champion avec notre Fenerbahçe », peut-on lire sur le site officiel de Fenerbahçe. Reste à savoir si Mason Greenwood enchainera les performances XXL en Superlig.