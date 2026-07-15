OM - Le transfert est officiel : Fenerbahçe balance les chiffres de l’opération Greenwood !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Fenerbahçe a officialisé la signature de Mason Greenwood. Comme l'a communiqué le club turc, il a conclu un transfert à hauteur de 39M€ avec l'OM. Les deux clubs se sont entendus pour que trois versements soient réalisés en parts égales, et ce, sur une période de trois ans.

Après deux saisons passées à l'OM, Mason Greenwood a fait ses valises. A la peine sur le plan financier, le club marseillais est contraint de vendre lors de ce mercato estival pour rééquilibrer ses comptes. Pensionnaire de l'OM ayant la plus grosse valeur marchande, Mason Greenwood a donc été placé sur le marché des transferts. Et il vient de trouver un tout nouveau club.

«Un contrat de 4 ans a été signé avec le joueur âgé de 24 ans» Ce mardi soir, Fenerbahçe a officialisé la signature de Mason Greenwood. Via un communiqué publié sur son site officiel, le club truc a souhaité la bienvenue à son nouveau joueur, tout en dévoilant les chiffres de l'opération. Mason Greenwood étant transféré de l'OM (Marseille) à Fenerbahçe (Istanbul) pour 39M€ et ayant paraphé un bail de quatre saisons.