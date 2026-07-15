Mercato - Mason Greenwood s'en va : Qui l’OM doit recruter en priorité pour le remplacer ?

La rédaction

En proie à d’importants problèmes financiers, l’OM a été contraint de vendre cet été. Le club phocéen s'est notamment séparé de Mason Greenwood, qui s'est engagé à Fenerbahçe en Turquie. La formation olympienne aurait d’ailleurs activé plusieurs pistes pour le remplacer. Mais qui la direction marseillaise doit-elle recruter pour succéder à l’attaquant de 24 ans ? C’est notre sondage du jour !

L’OM a du pain sur la planche sur le mercato. Ennuyé par de sérieux soucis économiques, le club phocéen est obligé de se séparer de certains joueurs pour renflouer ses caisses. La formation marseillaise a notamment profité de la bonne valeur marchande de Mason Greenwood pour récupérer de l’argent et alléger sa masse salariale par la même occasion. L’attaquant de 24 ans s'est s’engager à Fenerbahçe. Et la direction olympienne se serait déjà penchée sur la question de sa succession.

L'OM active des pistes en Espagne pour remplacer Greenwood L’OM aurait en effet exploré quelques pistes pour remplacer Mason Greenwood cet été. La presse espagnole a récemment évoqué un intérêt des Olympiens pour Roony Bardghji. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient même fait une offre au FC Barcelone pour l’international suédois. Haissem Hassan serait également dans le radar de Grégory Lorenzi. Présent à la Coupe du monde 2026 avec l’Egypte, l’ailier de 24 ans du Real Oviedo plairait à l’OM.