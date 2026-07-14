Transfert à 40M€ - OM : C'est enfin terminé pour Mason Greenwood ?

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood devrait quitter l'OM dès cet été. Alors que le club marseillais doit vendre pour rééquilibrer ses comptes, le numéro 10 de Bruno Genesio devrait rejoindre Fenerbahçe. Pour rafler la mise, le club turc aurait préparé une offre d'environ 40M€, plus bonus.
Lors de l'été 2024, l'OM a déboursé environ 26M€ pour s'attacher les services de Mason Greenwood. Dès son arrivée à Marseille, l'ailier droit anglais avait fait part de son immense bonheur de rejoindre le club phocéen.
Mason Greenwood va rejoindre Fenerbahçe ?
« Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée à Marseille, où 200 personnes vous attendaient ? Ça vous fait quoi d’être un joueur de l’OM ? Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé, qu'autant de personnes soient là pour m'accueillir de cette manière... Ça m'a touché », s'était réjoui Mason Greenwood.
Fenerbahçe a préparé une offre de 40M€, plus bonus
Après avoir passé deux saisons à l'OM, Mason Greenwood s'apprête à aller voir ailleurs. Si son numéro 10 est engagé jusqu'au 30 juin 2029, le club marseillais doit à tout prix vendre cet été pour régler ses problèmes financiers. D'après les indiscrétions de L'Equipe, Mason Greenwood devrait rejoindre Fenerbahçe. En effet, tous les feux seraient au vert pour son transfert. Le club turc ayant préparé une offre à hauteur de 40M€, plus bonus. A en croire le média français, le père et agent de Mason Greenwood aurait déjà un accord contractuel avec la direction de Fenerbahçe pour parapher un bail XXL de quatre saisons, et ce, depuis trois semaines. Reste à savoir quand l'OM va officialiser son départ.