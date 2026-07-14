Transfert à 40M€ - OM : C'est enfin terminé pour Mason Greenwood ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood devrait quitter l'OM dès cet été. Alors que le club marseillais doit vendre pour rééquilibrer ses comptes, le numéro 10 de Bruno Genesio devrait rejoindre Fenerbahçe. Pour rafler la mise, le club turc aurait préparé une offre d'environ 40M€, plus bonus.

Lors de l'été 2024, l'OM a déboursé environ 26M€ pour s'attacher les services de Mason Greenwood. Dès son arrivée à Marseille, l'ailier droit anglais avait fait part de son immense bonheur de rejoindre le club phocéen.

Mason Greenwood va rejoindre Fenerbahçe ? « Qu’avez-vous ressenti à votre arrivée à Marseille, où 200 personnes vous attendaient ? Ça vous fait quoi d’être un joueur de l’OM ? Je suis très heureux d'être un joueur de l'Olympique de Marseille. C'est une grande opportunité pour moi, j'ai de très bonnes sensations à l'idée de débuter cette belle aventure et j'espère que nous aurons l'occasion de nous épanouir ici, à Marseille, avec ma famille. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'accueil qui m'a été réservé, qu'autant de personnes soient là pour m'accueillir de cette manière... Ça m'a touché », s'était réjoui Mason Greenwood.