Transfert de Mason Greenwood : L'offre de dernière minute qui aurait pu rapporter gros à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé depuis plusieurs semaines, le transfert de Mason Greenwood serait enfin bouclé en coulisses. Et pour cause, Fenerbahçe et l'OM auraient trouvé un accord moyennant une somme avoisinant les 40M€, hors bonus. Et pourtant, un club saoudien un temps un coup de dernière minute.

C'était le dossier prioritaire de l'OM. Contraint de vendre afin de renflouer ses caisses et répondre aux exigences de la DNCG et de l'UEFA, qui menacent clairement les Marseillais, le club phocéen avait fait du transfert de Mason Greenwood sa priorité. Il faut dire que l'ailier anglais possède la plus grande valeur marchande de l'effectif de Bruno Genesio ce qui ne laissait pas de place aux doutes concernant son avenir. Néanmoins, les négociations se sont étendues au point que plusieurs clubs aient tenté leur chance jusqu'au bout.

Une offre de dernière minute pour Greenwood... En effet, alors que l'AS Roma a longtemps tenu la corde pour recruter Mason Greenwood, les finances du club italien ont finalement rendu ce transfert impossible. Fenerbahçe en a ainsi profité pour accélérer dans ce dossier avec la ferme intention d'aller très vite pour devancer la concurrence de l'Atlético de Madrid notamment. Mais selon les informations de La Provence, c'est Al-Ahly qui a débarqué à la dernière minute pour tenter de rafler la mise. Une option qui aurait eu de quoi séduire l'OM compte tenu des moyens financiers des clubs saoudiens.