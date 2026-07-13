Mercato - OM : Mason Greenwood encore avec Benjamin Pavard la saison prochaine ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat l’été dernier, Benjamin Pavard n’a pas été conservé par l’OM et a donc fait son retour à l’Inter Milan, où son avenir est très incertain. Les Nerazzurri ne semblent pas vouloir conserver l’international français et ce dernier pourrait alors prendre la direction de la Turquie, comme Mason Greenwood, proche de Fenerbahçe.

Venu à l’OM l’été dernier avec l’ambition de se montrer et disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Benjamin Pavard a raté son pari. Le défenseur âgé de 30 ans a été l’une des grosses déceptions de la saison dernière à Marseille, à tel point que malgré une option d’achat estimée à 15M€, le club n’a pas souhaité le conserver. De retour à l’Inter Milan, l’international français (55 sélections) ne devrait pas y rester, malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2028.

L’Inter Milan ne veut plus de Pavard, qui pourrait rebondir en Turquie… Comme expliqué récemment par le journaliste Fabrizio Romano, la porte est ouverte pour Benjamin Pavard. L’Inter Milan est à l’écoute des offres le concernant, mais le joueur ne semble pas susciter un grand intérêt pour le moment. Selon la Gazzetta dello Sport, c’est en Turquie que son avenir pourrait s’écrire. Il attendrait une proposition venant d’un club turc, reste à savoir lequel.