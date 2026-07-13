Lucas Digne de retour au PSG, la nouvelle info improbable de la presse anglaise !

Amadou Diawara

Passé par le PSG entre 2013 et 2016, Lucas Digne évolue actuellement à Aston Villa, avec qui il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2028. Etincelant avec les Villans et avec l'équipe de France, le latéral gauche de 32 ans serait dans le viseur de la direction parisienne. Grâce à une clause libératoire à 11,7M€ présente dans son bail, Lucas Digne pourrait faire son retour au PSG cet été.

Etincelant sous les couleurs du LOSC, Lucas Digne avait alarmé la direction du PSG lors de la saison 2012-2013. A tel point que le club de la capitale a déboursé environ 15M€ pour s'attacher ses services il y a 13 ans. Ayant porté le maillot du PSG pendant deux saisons, Lucas Digne a été prêté à l'AS Rome lors de l'exercice 2015-2016, avant d'être transféré au FC Barcelone pour une somme proche de 16,5M€. Et à l'intersaison 2018, l'international français a migré vers la Premier League, du côté d'Everton, avant de rejoindre finalement Aston Villa en janvier 2022.

Mercato : Le PSG veut rapatrier Lucas Digne Très performant sous les couleurs d'Aston Villa et de l'équipe de France ces derniers mois, Lucas Digne aurait donné des idées aux dirigeants du PSG. Selon les informations du Daily Mail Sport, confirmées par Ben Jacobs sur X, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi serait intéressé par l'idée de rapatrier le latéral gauche de 32 ans à Paris cet été. Et alors que le joueur disposerait d'une clause libératoire fixée à 11,7M€, ce transfert serait possible. Pour rappel, Lucas Digne est lié à Aston Villa jusqu'au 30 juin 2028.