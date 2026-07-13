Le PSG sur le point de signer un deal qui va lui rapporter plus d’un milliard d’euros !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Équipementier du club depuis 1989, Nike va poursuivre sa déjà longue collaboration avec le PSG, et encore pendant un moment. Bien que les deux parties soient liées jusqu’en 2032, elles vont prolonger pour cinq années de plus, dans le cadre d’un contrat qui devrait rapporter plus d’un milliard d’euros au club de la capitale.

Entre le PSG et Nike, c’est une longue histoire et elle n’est pas près de se terminer. Cela fait presque 40 ans que la marque américaine est l’équipementier du club de la capitale, avec un contrat qui les lie jusqu’en 2032. Mais depuis le précédent accord passé entre les deux parties, le club de la capitale a changé de statut, ayant remporté les deux dernières éditions de la Ligue des champions.

Le PSG va prolonger son contrat avec Nike Comme indiqué par L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi avait demandé à ses équipes de renégocier l’accord avec Nike dès le premier sacre du PSG en C1 l’année dernière et il semblerait qu’un accord en ce sens ait été trouvé. D’après les informations du quotidien sportif, les deux parties vont prolonger leur collaboration pour cinq années de plus, soit jusqu’en 2037. Une prolongation qui sera accompagnée d’une hausse significative des revenus pour le Paris Saint-Germain.