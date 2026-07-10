Coupe du monde 2026 : Le PSG a battu un record historique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi soir, Fabian Ruiz a contribué à la victoire de l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde en ouvrant la marque face à la Belgique (2-1). C’est le neuvième joueur du Paris Saint-Germain à avoir trouvé le chemin des filets dans cette édition 2026, un record.

Vainqueurs de la Ligue des champions en battant Arsenal lors de la finale du 30 mai dernier, quinze joueurs ont pris le chemin de l’Amérique du Nord afin de participer à la Coupe du monde. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez (France) et Fabian Ruiz (Espagne) ont décroché leur billet pour les demi-finales de la compétition, tandis que Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos (Portugal), Achraf Hakimi (Maroc), Ibrahim Mbaye (Sénégal), Willian Pacho (Équateur), Kang-In Lee (Corée du Sud) et Marquinhos (Brésil) ont été éliminés avant.

Neuf buteurs différents pour le PSG Ce jeudi, Ousmane Dembélé a trouvé le chemin des filets à l’occasion du quart de finale contre le Maroc (2-0), et il en est de même pour Fabian Ruiz face à la Belgique (2-1). Un but symbolique pour le PSG puisque le milieu espagnol est le neuvième joueur du club à avoir marqué dans cette édition du Mondial. Il succède donc au Ballon d’Or français, mais également à Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Joao Neves, Bradley Barcola, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye (Sénégal).