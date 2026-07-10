Coupe du Monde 2026 : «C’est un monstre», Warren Zaïre-Emery fait vibrer un consultant de l’After Foot !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi face au Maroc, Warren Zaïre-Emery a réalisé ses grands débuts avec l’équipe de France sur cette Coupe du Monde 2026. Ayant disputé une vingtaine de minutes, le milieu de terrain du PSG a véritablement impressionné Kevin Diaz, consultant pour l’émission l’After Foot, qui n’a pas tari d’éloges à l’égard du joueur de 20 ans.

Son moment est enfin arrivé. N’ayant jamais pu disputer la moindre minute sur cette édition 2026 de la Coupe du Monde, Warren Zaïre-Emery a finalement vu la lumière ce jeudi soir lors des quarts de finale. Entré en jeu en fin de rencontre, le jeune prodige de 20 ans a disputé une vingtaine de minutes, et a réalisé une belle prestation. Si Didier Deschamps a été satisfait de sa prestation, le crack du PSG a même impressionné Kevin Diaz.

« C’est un monstre le mec » « Warren Zaïre-Emery il entre… Je crois qu’il serait titulaire dans toutes les sélections, à part peut-être l’Angleterre. C’est un monstre le mec », a ainsi indiqué le chroniqueur dans l’émission l’After Foot sur RMC. « Warren (Zaïre-Emery) a fait une très très bonne entrée. (…) Il faut qu’ils se tiennent tous prêts. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde mais je fais en sorte qu’ils se sentent tous concernés », a de son côté réagi Didier Deschamps, tandis que le principal intéressé s’est dit très fier d’avoir pu jouer sur ce mondial.