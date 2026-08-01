«Le XV de France est meilleur avec Lucu» : Antoine Dupont doit-il s’inquiéter pour sa place ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forfait pour la tournée estivale de fin de saison, avec trois matches face à la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon, Antoine Dupont a vu Maxime Lucu marquer des points avec le XV de France. Assez pour créer le début sur sa présence chez les Bleus ? Deux anciens internationaux anglais se posent la question.

Absent pour le Championnat des Nations avec le XV de France, Antoine Dupont a vu Maxime Lucu le remplacer, associé à la charnière à son coéquipier de l'UBB Matthieu Jalibert. Un intérim qui a convaincu, au point d’amener certains observateurs à s’interroger concernant le poste de demi de mêlée en équipe de France, à un an de la Coupe du monde. C’est le cas d’Anthony Watson et Ben Youngs, anciens internationaux du XV de la Rose, dans le podcast For the Love of Rugby.

« Comment remettre Dupont dans l’équipe ? » « Fabien Galthié va devoir prendre une décision monumentale concernant le poste de numéro 9. Qui faire jouer en demi de mêlée ? Comment remettre Dupont dans l’équipe ? », s’interroge notamment Anthony Watson, rapporté par La Dépêche. Ben Youngs a quant à lui été emballé par les récentes prestations de Maxime Lucu, qu’il considère comme l’un des meilleurs joueurs du monde : « En termes d'influence sur la saison, ce gars est incroyable. »

« C'est soit une charnière Dupont-Ntamack soit une charnière Lucu-Jalibert » Pour l’ex-demi de mêlée de l’Angleterre, la présence du Bordelais oblige Fabien Galthié à s’interroger sur le rôle d’Antoine Dupont : « On a vu l'émergence de joueurs hybrides, polyvalents avec le XV de France. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on verra Antoine Dupont à l'aile ou au centre, mais pour l'instant je ne pense pas qu'on puisse justifier de le faire revenir directement au poste de demi de mêlée, peu importe à quel point il est bon. Pour moi, c'est soit une charnière Dupont-Ntamack soit une charnière Lucu-Jalibert. Je ne vois pas l'intérêt de les séparer. »