Le XV de France a trouvé son remplaçant : Fabien Galthié doit-il se passer d'Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Depuis sa grave blessure au genou en mars 2025, Antoine Dupont alterne le bon et le moins bon. Cela a notamment été le cas lors du 6 Nations 2026, où le capitaine du XV de France a peut-être livré l'une des pires prestations de sa carrière, en Ecosse. Et pour le Nations Championship de cet été il a dû déclarer forfait, laissant sa place à Maxime Lucu.

On rentre dans le sprint final. Dans un an, les meilleures équipes de la planète se réuniront en Australie, pour la Coupe du monde 2027. Les doubles champion en titre sud-africains sont évidemment les grands favoris, mais le XV de France fait figure de véritable outsider, surtout après la démonstration dans l'hémisphère Sud de cet été.

Le XV de France a brillé sans ses stars Pour le Nations Championship, les Français se sont en effet largement imposés en Australie et au Japon, chutant de peu en Nouvelle-Zélande. Tout cela avec une équipe "bis", puisqu'il n'y avait pas le capitaine Antoine Dupont, ni le meilleur réalisateur de l'histoire Thomas Ramos ou encore les valeurs sûres que sont Louis Bielle-Biarrey, François Cros ou encore Thibaud Flament. Les Australiens et les Japonais ne sont pas non plus des références, mais la presse étrangère a été unanime pour dire que le XV de France avait marqué des points, avec une profondeur de banc impressionnante.

Dupont doit-il revenir absolument ? Mais comment construire sur cette première partie de Nations Championship en vue d'une saison 2026/2027 cruciale, qui nous amènera vers la Coupe du monde ? On se demande en effet si Fabien Galthié doit opter pour la continuité ou alors tout changer à nouveau, avec les matchs de novembre qui vont arriver plus vite que prévu. C'est notamment le cas au poste de demi de mêlée, puisque Dupont a déçu lors de ses dernières apparitions avec le XV de France, tout le contraire d'un Lucu qui semble inarrêtable... et qui reste sur deux titres en Champions Cup avec l'UBB, dans un rôle d'acteur principal.