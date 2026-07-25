Antoine Dupont et Iris Mittenaere en vacances avec une invitée spéciale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis l'année dernière, Antoine Dupont et Iris Mittenaere semblent vivre une magnifique histoire d'amour. Pendant sa blessure, le joueur du Stade Toulousain a été souvent vu dans des événements accompagné de la Miss France et Miss Univers 2016. Le mois dernier, Antoine Dupont a conclu sa saison avec un nouveau titre en Top 14 avant de profiter de vacances bien méritées. Une invitée spéciale a même été remarquée.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde depuis des années, Antoine Dupont a fait son retour à la compétition cette saison non sans mal. Le capitaine du XV de France a encore décroché un titre de champion de France avec le Stade Toulousain mais avant son retour, beaucoup s'inquiétaient du temps passé loin du monde du rugby. Sa relation avec Iris Mittenaere semble avoir évolué puisque les deux tourtereaux passent leurs vacances ensemble proche du cocon familial du champion français.

Antoine Dupont et Iris Mittenaere très amoureux D'après Voici, cela fait désormais plus d'un an qu'Antoine Dupont et Iris Mittenaere connaissent une histoire d'amour. Les deux tourtereaux n'hésitent plus à s'afficher ensemble lors de leurs différentes apparitions et Iris Mittenaere était notamment présente lors de la finale de Top 14 entre Toulouse et Montpellier il y a un mois, rejoignant le rugbyman français après la victoire acquise par le Stade Toulousain au Stade de France. Le magazine va même plus loin...

Des vacances ensemble avec la maman d'Antoine Dupont Près d'un mois après cette finale, Antoine Dupont et Iris Mittenaere profitent donc de leurs vacances ensemble loin de l'agitation. En effet, Voici révèle que le couple a opté pour une destination très simple : la maison du rugbyman dans le bassin d'Arcachon. Ils ont profité ensemble en amoureux avant l'arrivée d'une invitée très spéciale. « Ils sont arrivés séparément puis la maman d’Antoine les a rejoints » confie une source proche du couple au magazine. Iris Mittenaere, habituée des apparitions médiatiques depuis 10 ans, accepte donc cette simplicité.