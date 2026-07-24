Un poids lourd du Top 14 rêve de Thomas Ramos : Pourquoi le Stade Toulousain pourrait être obligé de le laisser partir...

Axel Cornic

A 31 ans et en fin de contrat en juin 2027 avec le Stade Toulousain, Thomas Ramos est à un tournant décisif de sa carrière. Midi Olympique a en effet récemment révélé que l'arrière international serait dans le viseur de plusieurs écuries de Top 14 comme le Racing 92 et le Stade Rochelais, prêtes à le couvrir d'or pour le convaincre de quitter Toulouse. Mais est-ce vraiment possible ?

Dans le rugby français, on parle beaucoup d'Antoine Dupont, de Romain Ntamack, de Louis Bielle-Biarrey ou encore de Matthieu Jalibert. Mais on oublie souvent Thomas Ramos. Pourtant, l'arrière de 31 ans est le meilleur réalisateur de l'histoire du Stade Toulousain, mais également du XV de France avec la barre symbolique des 500 points qui a été dépassée en février dernier. Et il ne sait pas faire que ça, puisqu'il peut très bien évoluer au poste d'ouvreur et il l'a montré à maintes reprises, avec des prestations de très haut niveau.

En fin de contrat, Thomas Ramos est dragué en Top 14 N'importe quel club aimerait avoir un joueur comme lui... et cela semble être le cas en Top 14 ! Tout récemment, Midi Olympique nous a en effet appris que Thomas Ramos aurait été approché par le Racing 92, avec son propriétaire Jacky Lorenzetti qui rêverait de l'arracher au Stade Toulousain. Les Franciliens ont les liquidités pour lui offrir un excellent contrat, mais ils n semblent pas être les seuls à avoir tenté le coup. Le Stade Rochelais, qui a souvent été victime de son talent ces dernières années, aimeraient également s'attacher ses services. Et il ne faut pas exclure Biarritz, qui même s'il évolue en Pro D2, semble avoir un projet très ambitieux pour peut-être viser un Bouclier de Brennus à l'horizon 2030.

Le Stade Toulousain en mauvaise posture ? Difficile pourtant de quitter le Stade Toulousain, surtout pour quelqu'un qui y évolue depuis ses 16 ans. Comme le Real Madrid au football, Toulouse est le plus grand club de la planète et rivalise chaque saison pour le titre en Top 14, comme en Champions Cup. Mais es quadruples Champions de France en titre ne sont pas au mieux en ce moment et sont dans le viseur de la Ligue nationale de rugby, pour dépassement du plafond salarial autorisé. Le 3 juillet dernier, une amende de 2,88M€ leur a été infligée et même s’ils ont fait appel, ils ne peuvent se permettre aucune folie. Et pour ne rien arranger, il n’y a pas que Thomas Ramos qu’il faudra prolonger, puisque Cyril Baille, Dorian Aldegheri, Julien Marchand, Emmanuel Meafou, Anthony Jelonch ou encore François Cros ont eux aussi un contrat qui termine en juin 2027 ou 2028.