Transferts - Top 14 : Un top club prêt à passer à l'action pour Thomas Ramos !

Sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en 2027, Thomas Ramos suscite des convoitises en Top 14. D’après les informations divulguées par Midi Olympique ce mercredi, le Racing 92 a notamment pris la température auprès de l’international français en vue d’une possible arrivée.
La situation contractuelle de Thomas Ramos n’échappe à personne. Engagé avec le Stade Toulousain jusqu’en 2027, l’international français sera bientôt autorisé à rejoindre l’écurie de son choix si sa position n’évolue pas. Récemment, Midi Olympique indiquait que le quadruple champion de France comptait intensifier les échanges avec son joueur pour le convaincre d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Il pourrait y avoir urgence.
Le Racing 92 positionné, La Rochelle intéressée aussi
Comme l’explique le Midol ce mercredi, le Racing 92 est bien décidé à jouer les trouble-fêtes. Son président Jacky Lorenzetti aurait déjà approché Thomas Ramos pour prendre la température concernant une arrivée en Ile-de-France. Une offre sur plusieurs saisons serait d’ores et déjà à l’étude au sein du Racing. La Rochelle serait également sur les rangs.
Biarritz en rêve aussi
Il n’y a pas qu’en Top 14 que Thomas Ramos a la cote. Cyril Arrosteguy, à la tête du Biarritz Olympique (Pro D2), a déjà fait part de sa volonté de mettre la main sur un joueur important comme Thomas Ramos. « Dans le cadre de notre projet d’atteindre le Top 14 et de remonter dans les prochaines années, on regarde comment on peut élever notre niveau de jeu. On a envie d’avoir dans nos rangs un leader et un joueur de la trempe de Thomas (Ramos), assumait-il dans un entretien accordé à Rugbyrama. On regarde quel type de joueur pourrait nous tirer vers le haut avec des exigences de haut niveau, en apportant son savoir-faire, sa maîtrise, son leadership, son expérience du haut niveau. Ce serait un atout majeur pour un club comme nous ». L’avenir de Thomas Ramos pourrait être décidé avant la fenêtre internationale de novembre.