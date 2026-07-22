Transferts - Top 14 : Un top club prêt à passer à l'action pour Thomas Ramos !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en 2027, Thomas Ramos suscite des convoitises en Top 14. D’après les informations divulguées par Midi Olympique ce mercredi, le Racing 92 a notamment pris la température auprès de l’international français en vue d’une possible arrivée.

La situation contractuelle de Thomas Ramos n’échappe à personne. Engagé avec le Stade Toulousain jusqu’en 2027, l’international français sera bientôt autorisé à rejoindre l’écurie de son choix si sa position n’évolue pas. Récemment, Midi Olympique indiquait que le quadruple champion de France comptait intensifier les échanges avec son joueur pour le convaincre d’apposer sa signature sur un nouveau bail. Il pourrait y avoir urgence.

Le Racing 92 positionné, La Rochelle intéressée aussi Comme l’explique le Midol ce mercredi, le Racing 92 est bien décidé à jouer les trouble-fêtes. Son président Jacky Lorenzetti aurait déjà approché Thomas Ramos pour prendre la température concernant une arrivée en Ile-de-France. Une offre sur plusieurs saisons serait d’ores et déjà à l’étude au sein du Racing. La Rochelle serait également sur les rangs.