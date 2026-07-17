UBB - Prolongation de Louis Bielle-Biarrey : Voilà pourquoi ce n'est toujours pas signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, Louis Bielle-Biarrey est entré dans la dernière année de son contrat avec l'UBB ce qui permet à d'autres clubs d'être autorisés à lui faire des offres. Le temps presse dans ce dossier, mais voilà pourquoi ce n'est pas encore signé.

L'avenir de Louis Bielle-Biarrey est au cœur de tous les débats. Et pour cause, l'ailier de l'UBB s'est imposé comme le nouveau chouchou du rugby français et il n'a toujours pas prolongé à Bordeaux-Bègles ce qui sème le doute pour son avenir. Il faut dire que le meilleur joueur du dernier Tournoi des VI Nations est entré dans sa dernière année de contrat depuis le 1er juillet, ce qui autorise les autres clubs à lui faire des offres pour le recruter. De quoi mettre la pression sur l'UBB.

Plusieurs obstacles à la prolongations de LBB Il faut dire qu'il existe plusieurs obstacles à cette prolongation qui ont poussé Louis Bielle-Biarrey à refuser une première offre de l'UBB. Le premier problème concernait les droits à l'image du joueur sous contrat avec Adidas, futur équipementier du club, mais surtout, LBB veut participer aux Jeux Olympique de Los Angeles en 2028, comme Antoine Dupont l'a fait à Paris en 2024. Il réclame ainsi un clause qui lui garantie d'être libéré durant une partie de la saison 2027-2028 afin de rejoindre l’équipe de France de rugby à 7. Et depuis, les négociations seraient au point mort.