Top 14 - UBB : Louis Bielle-Biarrey lâche une annonce inattendue sur son avenir !

Laissé au repos par Fabien Galthié, Louis Bielle-Biarrey ne prend pas part à la tournée estivale du XV de France qui dispute actuellement le championnat des nations. Par conséquent, l'ailier de l'UBB est actuellement en vacances ce qui lui laisse le temps d'évoquer son avenir.
A l'issue d'une saison très impressionnante durant laquelle il a été élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations avec le XV de France puis de la Champions Cup avec l'UBB, Louis Bielle-Biarrey bénéficie d'un repos bien mérité. En effet, Fabien Galthié a décidé de ne pas le convoquer pour la tournée estivale des Bleus qui participent au championnat des nations, une toute nouvelle compétition. Actuellement en vacances, Louis Bielle-Biarrey peut donc réfléchir à son avenir. En discussion avec l'UBB pour une prolongation de contrat, l'ailier français aurait fixé comme condition sa participation aux Jeux Olympique 2028 à Los Angeles.
Le souhait inattendu de LBB pour son avenir
Interrogé sur son avenir, Louis Bielle-Biarrey a d'ailleurs fait une annonce assez inattendue en s'imaginant à l'étranger. « Découvrir une nouvelle culture ? Oui, ça pourrait m’intéresser. Découvrir une autre culture rugby, une autre façon de jouer, une autre manière de s’entraîner, c’est forcément enrichissant. J’ai l’impression que tous ceux qui ont vécu ce genre d’expérience en gardent de très bons souvenirs. Le pays qui me fait rêver ? La Nouvelle-Zélande, évidemment », a-t-il confié dans une interview accordée au Midi-Olympique avant de poursuivre.
«Le pays qui me fait rêver ? La Nouvelle-Zélande, évidemment»
« Quand j’étais petit, je regardais le Super Rugby. Pour moi, c’était le pays du rugby. Après, je ne sais même pas si ce serait possible un jour ! Mais découvrir ce genre d’environnement serait passionnant. Même au sein du club, les joueurs étrangers nous apportent déjà beaucoup grâce à leurs visions différentes du jeu », ajoute Louis Bielle-Biarrey. Reste désormais à savoir si LBB finira par quitter l'Europe.