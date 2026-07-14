Top 14 - UBB : Louis Bielle-Biarrey lâche une annonce inattendue sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Laissé au repos par Fabien Galthié, Louis Bielle-Biarrey ne prend pas part à la tournée estivale du XV de France qui dispute actuellement le championnat des nations. Par conséquent, l'ailier de l'UBB est actuellement en vacances ce qui lui laisse le temps d'évoquer son avenir.

A l'issue d'une saison très impressionnante durant laquelle il a été élu meilleur joueur du Tournoi des VI Nations avec le XV de France puis de la Champions Cup avec l'UBB, Louis Bielle-Biarrey bénéficie d'un repos bien mérité. En effet, Fabien Galthié a décidé de ne pas le convoquer pour la tournée estivale des Bleus qui participent au championnat des nations, une toute nouvelle compétition. Actuellement en vacances, Louis Bielle-Biarrey peut donc réfléchir à son avenir. En discussion avec l'UBB pour une prolongation de contrat, l'ailier français aurait fixé comme condition sa participation aux Jeux Olympique 2028 à Los Angeles.

Le souhait inattendu de LBB pour son avenir Interrogé sur son avenir, Louis Bielle-Biarrey a d'ailleurs fait une annonce assez inattendue en s'imaginant à l'étranger. « Découvrir une nouvelle culture ? Oui, ça pourrait m’intéresser. Découvrir une autre culture rugby, une autre façon de jouer, une autre manière de s’entraîner, c’est forcément enrichissant. J’ai l’impression que tous ceux qui ont vécu ce genre d’expérience en gardent de très bons souvenirs. Le pays qui me fait rêver ? La Nouvelle-Zélande, évidemment », a-t-il confié dans une interview accordée au Midi-Olympique avant de poursuivre.