«J’entends Antoine Dupont me crier dessus» : Peato Mauvaka dévoile une scène improbable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Peato Mauvaka a contribué au sacre du Stade Toulousain face à Montpellier en finale de Top 14 avec un superbe essai inscrit dès le début de la partie. Une action sur laquelle est revenu l’international tricolore avant d’affronter l’Australie avec le XV de France.

Ce samedi, Peato Mauvaka sera titulaire pour le deuxième match des Bleus dans ce Championnat des Nations face à l’Australie (9h40, heure française). Il y a deux semaines, le talonneur était l’auteur d’un essai magnifique dès la 7e minute de la finale de Top 14 entre Toulouse et Montpellier, du côté du Stade de France. Interrogé par Midi Olympique, Peato Mauvaka est revenu sur cette action et la réaction d’Antoine Dupont.

Je lui ai dit : "Laisse-moi juste marquer" » « J’entends qu’il me crie dessus seulement une fois que je suis en l’air pour plonger. Et je comprends qu’il me dit d’aller entre les poteaux. Mais trop tard (rires). Je lui ai dit : "Laisse-moi juste marquer. Je n’ai pas trop l’habitude de marquer comme ça. Et sois content que je marque, quoi." », s’est-il amusé, affirmant que personne ne l’avait chambrer dans le vestiaire pour cet essai surprenant pour un talonneur : « Chambrer ? Mais comment peut-on chambrer quelqu’un qui fait un truc comme ça ? (il éclate de rire) En fait, je ne me suis pas trop rendu compte de ce que je faisais sur le coup. J’étais dans ma bulle. J’ai toujours pensé que sur un match à gros enjeu, tu avais besoin d’une bonne action, d’une bonne mêlée, d’une bonne touche pour te mettre dans le match. Bah voilà, moi, c’était cet essai. »