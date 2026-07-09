Matthieu Jalibert et Romain Ntamack : Fabien Galthié a tenu sa promesse et s’explique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant d’aller défier l’Australie à Brisbane ce samedi matin (9h40, heure française), Fabien Galthié a justifié la composition du XV de France, avec notamment la présence de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Le sélectionneur des Bleus tient une promesse faite aux deux joueurs.

Une semaine après sa défaite en ouverture du Championnat des Nations face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France défie l’Australie ce samedi à Brisbane (9h40, heure française). Pour cette deuxième rencontre, Fabien Galthié a décidé d’aligner Romain Ntamack à l’ouverture et Matthieu Jalibert à l’arrière s’il est apte. Une « promesse » que le sélectionneur des Bleus avait faite aux deux joueurs.

« J’avais promis à Matthieu Jalibert le premier test, et promis à Romain Ntamack le deuxième » « Cela ne vous a pas échappé, on joue depuis un certain temps avec deux ouvreurs autant que deux 15. Dans notre job, même job en attaque comme en défense, même si en défense, parfois on est parfois en "13 et demi" en défense. Cela marche plutôt bien avec Thomas Ramos et nos numéros 10, pas de raison que ça ne marche pas avec eux. Ils sont attirés par ça, on a validé ce choix avec les joueurs, c’est un projet qu’on avait en tête depuis un moment. Pourquoi Romain en 10 plutôt que Matthieu ? Ça aurait pu être l’inverse, mais pour être transparent, j’avais promis à Matthieu Jalibert le premier test, et promis à Romain Ntamack le deuxième. Je la tiens, en procédant autour de cette promesse à cette petite réorganisation qu’on avait envisagée avec Patrick Arlettaz », s’est justifié Fabien Galthié, rapporté par Rugbyrama.