Matthieu Jalibert et Romain Ntamack : Fabien Galthié a tenu sa promesse et s’explique

Avant d’aller défier l’Australie à Brisbane ce samedi matin (9h40, heure française), Fabien Galthié a justifié la composition du XV de France, avec notamment la présence de Romain Ntamack et Matthieu Jalibert. Le sélectionneur des Bleus tient une promesse faite aux deux joueurs.
Une semaine après sa défaite en ouverture du Championnat des Nations face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France défie l’Australie ce samedi à Brisbane (9h40, heure française). Pour cette deuxième rencontre, Fabien Galthié a décidé d’aligner Romain Ntamack à l’ouverture et Matthieu Jalibert à l’arrière s’il est apte. Une « promesse » que le sélectionneur des Bleus avait faite aux deux joueurs.
« J’avais promis à Matthieu Jalibert le premier test, et promis à Romain Ntamack le deuxième »
« Cela ne vous a pas échappé, on joue depuis un certain temps avec deux ouvreurs autant que deux 15. Dans notre job, même job en attaque comme en défense, même si en défense, parfois on est parfois en "13 et demi" en défense. Cela marche plutôt bien avec Thomas Ramos et nos numéros 10, pas de raison que ça ne marche pas avec eux. Ils sont attirés par ça, on a validé ce choix avec les joueurs, c’est un projet qu’on avait en tête depuis un moment. Pourquoi Romain en 10 plutôt que Matthieu ? Ça aurait pu être l’inverse, mais pour être transparent, j’avais promis à Matthieu Jalibert le premier test, et promis à Romain Ntamack le deuxième. Je la tiens, en procédant autour de cette promesse à cette petite réorganisation qu’on avait envisagée avec Patrick Arlettaz », s’est justifié Fabien Galthié, rapporté par Rugbyrama.
« On n’a aucun souci quant au fait de faire reculer Matthieu d’un cran »
« Au vu de son niveau et de la confiance qu’il affiche, on n’a aucun souci quant au fait de faire reculer Matthieu d’un cran », a poursuivi Fabien Galthié, encore prudent concernant l’état de son joueur : « Le seul regret qu’on a, c’est de ne pas avoir pu les aligner ensemble à l’entraînement, car on n’est pas encore sûr que Matthieu puisse jouer. Il a pris un coup sur le dernier essai contre les Blacks. C’est une blessure qui peut se gérer, c’est pour ça qu’on l’a protégé, il reprend l’activité aujourd’hui et aura un test grandeur nature demain. En cas de forfait de Matthieu, c’est Antoine Hastoy qui prendra la place, après s’y être entraîné toute la semaine et y avoir été excellent pendant une partie du match contre la Nouvelle-Zélande. »