NBA : Aux côtés de la légende Hakeem Olajuwon, Victor Wembanyama se mue en mentor pour la nouvelle génération : «Tu dois leur imposer ce standard»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il retrouvera l’équipe de France à la fin du mois d’août, Victor Wembanyama a repris le chemin de l’entraînement et a pu travailler avec la légende Hakeem Olajuwon, comme l’été dernier. Lors d’une séance avec des jeunes joueurs qui n’ont pas encore fait leur arrivée en NBA, la star des San Antonio Spurs leur a donné quelques conseils, notamment sur la nécessité de bien s’entourer.

Bien qu’il soit âgé de seulement 22 ans, Victor Wembanyama a désormais trois saisons NBA au compteur, et une finale perdue au mois de juin dernier face aux New York Knicks. Le Français a donc déjà emmagasiné pas mal d’expérience, qu’il peut commencer à transmettre à la nouvelle génération. Et c’est justement ce que le pivot des San Antonio Spurs a fait, lors d’un entraînement avec Hakeem Olajuwon.

Wembanyama a retrouvé Olajuwon Victor Wembanyama avait déjà bénéficié des conseils de la légende des Houston Rockets l’année dernière et a de nouveau travaillé avec elle cette année. Avec eux étaient présents Bukky Oboy, qui évolue en NCAA, le lycéen Jevon Walker et Malik Olajuwon, fils d’Hakeem. Dans une séquence diffusée sur les réseaux sociaux, on a pu voir et entendre Wemby donner ses conseils aux jeunes joueurs présents, notamment sur l’importance de bien s’entourer.

Victor Wembanyama giving advice to Auburn center Bukky Oboye, with Hakeem Olajuwon right there watching. Elite mentorship 🔥



(via maltmega/IG) pic.twitter.com/Y4wsLwD12p — AuburnHQ (@auburnnhq) July 26, 2026

« Toutes les personnes qui t'entourent et qui travaillent avec toi, tu dois aussi les tenir à ce niveau d'exigence » « Quand tu joues au basket, tu dois être meilleur que tout le monde. C'est ton métier. C'est la chose dans laquelle tu dois exceller : être un joueur de basket », a déclaré Victor Wembanyama. « Et pour tout le reste de ta routine, toutes les personnes qui t'entourent et qui travaillent avec toi, tu dois aussi les tenir à ce niveau d'exigence. Tu dois leur imposer ce standard, sinon elles ne peuvent pas travailler avec toi. D'année en année, vous allez finir par vous constituer un excellent staff. Il y aura beaucoup de facteurs que vous ne pourrez pas contrôler, mais vous devrez simplement continuer à fonctionner ainsi. »