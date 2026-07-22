Victor Wembanyama - «Un rêve devenu réalité» : Pour la première fois de l’histoire, un Français sera seul sur la jaquette du prochain jeu vidéo NBA 2K

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi, l’éditeur du jeu vidéo NBA 2K a dévoilé la jaquette de l’édition standard de sa prochaine édition, qui sortira le 4 septembre prochain, avec Victor Wembanyama en tête de gondole. Une grande première pour un Français, alors que Tony Parker avait seulement occupé la jaquette de l’édition parue dans l’Hexagone en 2015.

« Nous ne sommes pas seuls. » S’il n’a pas été sacré MVP et aura vu son premier titre de champion NBA lui échapper, Victor Wembanyama aura tout de même l’honneur de figurer sur la jaquette de l’édition standard du prochain jeu vidéo NBA 2K, dévoilée ce mercredi et dont la sortie est prévue le 4 septembre prochain. La star des San Antonio Spurs a ainsi succédé à Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

We are not alone 👽



Victor Wembanyama has landed as your NBA 2K27 Standard Edition Cover Athlete



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« C'est un rêve devenu réalité pour moi » Ce qui est une grande première pour un Français. Tony Parker avait lui aussi eu cet honneur en 2015, mais figurait uniquement sur l’édition française du jeu. Victor Wembanyama a donc passé une étape supérieure, preuve de la dimension qu’il a prise en NBA. « Être le visage d'un jeu qui nourrit cette passion pour le ballon orange et dont les couvertures immortalisent les meilleurs de tous les temps, c'est un rêve devenu réalité pour moi », a-t-il réagi dans le communiqué publié par l’éditeur du jeu. En ce qui concerne l’édition « Deluxe », la star de WNBA Caitlin Clark a été choisie, tandis que Derrick Rose sera sur l’édition « Ultra ».