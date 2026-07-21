NBA - Wembanyama clame son amour pour le PSG : «Ça fait du bien de vivre ça»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama (22 ans) n'est plus vraiment à présenter. Rookie de l'année lors de sa première saison chez les Spurs, Wemby est devenu une star à San Antonio et en NBA à des milliers de kilomètres de chez lui à Paris où il a développé un amour inconditionnel envers le PSG. Il a tout raconté au Fanatics Fest en fin de semaine dernière.

Il y a de plus en plus de Français qui évoluent en NBA issus du bassin parisien. C'est notamment le cas de Mohamed Diawara qui porte la tunique des New York Knicks ou encore de Victor Wembanyama. Le pivot français de 2 mètres 24 est l'un des talents le plus en vogue de l'élite du basketball américain. Il s'est hissé jusqu'aux Finales NBA avec les San Antonio Spurs dont il est le franchise player et ce, au terme de sa troisième saison dans al ligue.

«Ça veut dire beaucoup pour moi, pour l'enfant que j'étais, mais aussi pour toute la culture parisienne» Meilleur défenseur de l'année et rookie de l'année 2024, Victor Wembanyama est un inconditionnel supporter du PSG depuis sa plus tendre enfance. En 2025 puis il y a quelques semaines, Wemby a pu célébrer les succès du Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Présent samedi dernier au Fanatics Fest de New York avant la petite finale France-Angleterre de la Coupe du monde 2026, le pivot des Spurs a ouvert son cœur sur ce que le PSG signifie pour lui. « Qu'est-ce que ça apporte à ma vie de regarder le PSG ? Beaucoup, surtout maintenant que le PSG remporte la Ligue des champions. Ça veut dire beaucoup pour moi, pour l'enfant que j'étais, mais aussi pour toute la culture parisienne ».