F1 - Lewis Hamilton évite de justesse un terrible accident : «Je me suis arrêté aussi vite que possible»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout s’est passé très vite. A son arrêt au stand, Lewis Hamilton est resté immobile pendant 5 secondes en raison d’une pénalité. Et alors que son mécanicien vérifiait son aileron, les feux vert sont apparus et le Britannique a roulé, percutant l’employé de Ferrari. De quoi donner une peur bleue à l’Anglais. Il raconte.

Après sa troisième place à Silverstone au Grand Prix de Grande-Bretagne le 5 juillet dernier, Lewis Hamilton avait bien l’intention d’à nouveau jouer les premiers rôles sur le circuit de Spa-Francorchamps dimanche. Cependant, le Grand Prix de Belgique ne s’est pas déroulé comme prévu. Dès le premier tour, le pilote Ferrari a été le protagoniste d’un accrochage avec George Russell, lui valant une pénalité de cinq secondes qu’il a dû honorer lors d’un arrêt au stand.

«Mon Dieu, je suis simplement reconnaissant que mon mécanicien ne se soit pas blessé» Cependant, un incident qu’il n’a pas vu venir s’est déroulé pendant cette pénalité et aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour son mécanicien. Au moment de repartir, Lewis Hamilton a quitté sa position sans voir que le mécanicien en question était sur la route, le percutant au passage. Pris de peur, le septuple champion du monde de Formule 1 s’est arrêté net pour qu’il puisse se dégager en sécurité. Après être reparti, Hamilton a immédiatement demandé si le mécanicien allait bien. « Is he okay », a-t-on pu entendre à sa radio. « Lors du dernier relais, nous n’avons pas pu effectuer le réglage de l’aileron avant à cause du double arrêt, puis... mon Dieu, je suis simplement reconnaissant que mon mécanicien ne se soit pas blessé. Je regardais les feux et je devais partir lorsque la voiture était retirée des crics. Je suis parti, puis je l’ai vu sur ma droite, et je me suis arrêté aussi vite que possible », a confié Lewis Hamilton après la course.