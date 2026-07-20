F1 - Le douloureux moment de Lewis Hamilton pendant la Coupe du monde : «J'avais le coeur serré»

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton a, comme beaucoup de compatriotes, traversé une soirée aux multiples rebondissements émotionnels mercredi dernier. La faute à l'ouverture du score de l'Angleterre en demi-finale de Coupe du monde par le biais d'Anthony Gordon avant qu'Enzo Fernandez et Lautaro Martinez n'offrent la victoire aux Argentins. Une douleur particulière vécue par le pilote Ferrari en Formule 1.

« It's coming home ». Comme à chaque grande compétition, les supporters anglais chantent le même refrain dans les rues et sur les réseaux sociaux estimant que c'est la bonne année pour qu'un trophée majeur revienne au berceau du football. Cependant, depuis 1966, les Three Lions courent derrière un nouveau sacre en Coupe du monde . Malgré une belle génération, les hommes de Thomas Tuchel ont échoué en demi-finale face à l' Argentine mercredi dernier alors qu'ils se trouvaient à quelques minutes seulement d'une qualification en finale. Score final : 2 buts à 1 pour l'Albiceleste.

Septuple champion du monde de Formule 1 , Lewis Hamilton s'est présenté jeudi dans la zone de presse pour le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. Au micro d'ESPN, le pilote Ferrari a reconnu avoir vécu un moment très difficile devant sa télévision la veille. « J'ai regardé le match hier soir avec le cœur serré. Je suis tellement fier des garçons de nous avoir emmenés aussi loin. Je n'ose imaginer tout le travail qu'ils ont fourni, tout le temps et les efforts qu'ils y ont consacrés. Bien sûr, ils ont bénéficié de tout le soutien nécessaire, mais le match contre l'Argentine a été très difficile, oh mon Dieu. J'étais vraiment déçu pour eux, j'étais assis là, les doigts croisés (rires), en espérant qu'on y arriverait, mais on va rebondir ».

«Nous espérons que vous avez créé d’innombrables souvenirs qui resteront gravés à jamais dans votre mémoire»

Lewis Hamilton a toutefois reconnu avoir été fier de voir les joueurs de l'Angleterre se hisser jusqu'au stade des demi-finales de la Coupe du monde 2026. Un souvenir que Declan Rice, capitaine des Three Lions le temps du match de la 3ème place remporté contre l'équipe de France samedi, veut qu'il perdure dans les années à venir comme rédigé sur Instagram.

« Sept semaines inoubliables touchent à leur fin. Hier soir, avoir été capitaine et marqué mon premier but en Coupe du monde a été pour moi un moment de grande fierté. Notre meilleur classement en Coupe du monde depuis 1966 est une belle réussite, mais nous en voulons encore plus et je sais que nous en sommes capables. Ce groupe de joueurs est vraiment exceptionnel et cela a été incroyable de partager ces moments avec eux tout au long du tournoi. Un immense merci à nos supporters qui ont été formidables tout au long de cette aventure. En tant que joueurs, nous ne saurions trop vous remercier pour votre soutien ! Nous espérons que vous avez créé d’innombrables souvenirs qui resteront gravés à jamais dans votre mémoire. L’aventure continue ».