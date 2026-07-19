F1 - L'aveu de Charles Leclerc sur sa relation avec Max Verstappen : «Je pensais vraiment qu’il était une mauvaise personne »

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Max Verstappen a été la grande pépite choyée par la maison Red Bull chez Toro Rosso puis dans l'écurie principale du constructeur autrichien en Formule 1. Vainqueur de 71 courses et de quatre championnats du monde, le pilote néerlandais est une référence de sa discipline, mais a disposé d'une image pas florissante auprès du grand public de par son caractère. Une opinion un temps partagée par Charles Leclerc. Il a fait son mea culpa avant le Grand Prix de Belgique.

Charles Leclerc et Max Verstappen se côtoient sur les circuits de Formule 1 depuis 2018 et la première saison du Monégasque dans la discipline reine de la course automobile chez Sauber avant de rejoindre Ferrari. Cependant, tous deux issus de la génération 1997, Leclerc et Verstappen ont grandi ensemble sur les circuits de karting puis en F3. De quoi faire naître une certaine rivalité entre les deux hommes qui s'est renforcée en Formule 1 avec certaines batailles sur la piste engendrant des règlements de compte également dans les médias à chaud.

«Quand vous êtes en piste, c’est du travail, c’est du business» De l'eau a depuis coulé sous les ponts. Et Charles Leclerc s'est exprimé sur sa relation nouvelle avec Max Verstappen en ce week-end de Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps au cours duquel le pilote Ferrari s'élancera de la 4ème position sur la grille à une ligne du pilote Red Bull qui partira 2ème derrière Kimi Antonelli. « Quand vous êtes en piste, c’est du travail, c’est du business. Nous avons tous les deux mûri au fil des années, et la vie a énormément changé depuis nos débuts ».