F1 : Max Verstappen a choisi son chouchou, son objectif est dévoilé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Récemment, il a été révélé que Max Verstappen et son entourage allaient prendre sous leur aile le jeune pilote belge Dries van Langendonck. Âgé de 15 ans, ce dernier évolue actuellement en Formule 4 pour le programme de développement de McLaren. Présent en Belgique ce week-end, le quadruple champion du monde de Formule 1 en a dit plus sur son nouveau poulain.

Une incroyable nouvelle. Alors que les rumeurs d’un transfert vers McLaren en 2028 continuent d’alimenter la toile, Max Verstappen va prendre un jeune pilote membre du programme de développement de l’écurie britannique sous son aile. Un partenariat a récemment été annoncé entre l’entourage de Verstappen et Dries van Langendonck, jeune pilote belge de 15 ans. Considéré comme très prometteur, ce dernier évolue actuellement en Formule 4. Le Néerlandais est revenu plus en détail sur ce nouveau rôle, et surtout sur ses objectifs avec Dries van Langendonck.

« Comme je l’ai dit lors de l’annonce, l’objectif est la Formule 1 » « Pour moi, il faut avant tout que ce soit enthousiasmant et prometteur, et c’est exactement ce que je ressens aujourd’hui avec Dries. Bien sûr, comme je l’ai dit lors de l’annonce, l’objectif est la Formule 1. Nous allons simplement essayer de l’aider à atteindre cet objectif en prenant, je l’espère, les bonnes décisions concernant les championnats dans lesquels il devra courir et ce qu’il devra faire. Nous allons aussi l’aider sur le plan du simulateur et essayer de lui apporter toujours davantage d’expérience », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.