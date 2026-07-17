F1 - Transfert de Max Verstappen : Un proche lâche une grosse information !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler, Helmut Marko, ancien dirigeant de Red Bull, assure que le quadruple champion du monde ne quittera pas la Formule 1 et attendra patiemment le retour des moteurs V8 en 2030 ou 2031. Une première information majeure.

Depuis quelques mois, l'avenir de Max Verstappen est au cœur de toutes les spéculations. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, le quadruple champion du monde est annoncé avec insistance du côté de McLaren après avoir fait parler de lui chez Mercedes, notamment grâce à une clause qui lui permet de partir à l'issue de la saison. Mais plus globalement, c'est l'avenir de Max Verstappen en Formule 1 qui fait parler.

Helmut Marko fait une annonce sur l'avenir de Max Verstappen Cependant, Helmut Marko, ancien dirigeant de Red Bull resté très proche du clan Verstappen, assure qu'il ne voit pas le Néerlandais quitter la catégorie reine du sport automobile. « Le véritable retour de la compétition avec des moteurs V8 devrait intervenir en 2030 ou 2031. Jusque-là, Max devra patienter. Le gros de l’argent est en Formule 1. C’est pourquoi je pense que nous verrons encore Max dans la catégorie reine après l’expiration de son contrat avec Red Bull en 2028 », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer la fameuse clause présente dans le contrat de Max Verstappen : « Ce genre de disposition existe dans tous les contrats. Bien sûr, on peut aussi en discuter ».