Formule 1 : «C'est pendant l'été que tout le monde discute…», Esteban Ocon lâche un indice pour 2027

Malgré sa situation personnelle incertaine, lui qui ne dispose pas encore de contrat en Formule 1 pour la saison prochaine, Esteban Ocon affirme dans un entretien accordé à l’AFP en vue du Grand Prix de Belgique ce week-end ne pas se préoccuper de son avenir.
17e au classement général avec trois points au compteur, Esteban Ocon ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Et pour cause, le pilote français est entré dans sa dernière année de contrat avec Haas. Une situation qui ne préoccupe pas le natif d’Évreux, qui s’est prononcé en marge du Grand Prix de Belgique.
« L'option est en faveur de Haas »
« Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de discuter de la suite, ça ne me préoccupe pas. On est tous concentrés dans l'équipe pour essayer de faire progresser cette voiture, a confié Esteban Ocon, dans des propos accordés à l’AFP. Ayao (Komatsu, le directeur de l'écurie Haas) me fait confiance et je fais confiance à Ayao. L'option (pour une prolongation de contrat), elle est en faveur de Haas. Donc, c'est avec eux qu'on parlera directement, plus tard. Il n'y a pas forcément de date limite. C'est pendant l'été normalement que tout le monde discute. Donc, je pense que c'est là où ça se fera aussi. »
« Je pense qu'on va pouvoir remonter la barre »
Esteban Ocon a également fait le point sur ses performances compliquées au volant de sa Haas. « Le début de saison, quand la performance était plutôt bonne, on a eu beaucoup de malchance. Et c'est là où il fallait capitaliser et marquer les points, estime le Français. Parce qu'on a eu beaucoup moins de performance ensuite. La voiture de sécurité en Australie, la mauvaise stratégie en Chine... Là, on aurait dû marquer beaucoup de points. Et ensuite, on a eu des gros problèmes sur la voiture, donc on n'était pas rapides du tout. Je pense qu'on va pouvoir remonter la barre. On travaille bien pour retourner dans les points et en Q3, c'est notre objectif. On va essayer des nouvelles pièces ce week-end et on en amènera encore après, donc ça devrait aller dans la bonne direction. Est-ce que ça sera assez ? On ne sait pas. En tout cas, l'équipe pousse pour développer la voiture et qu'on arrive à être un peu mieux placés. »