Formule 1 : «C'est pendant l'été que tout le monde discute…», Esteban Ocon lâche un indice pour 2027

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré sa situation personnelle incertaine, lui qui ne dispose pas encore de contrat en Formule 1 pour la saison prochaine, Esteban Ocon affirme dans un entretien accordé à l’AFP en vue du Grand Prix de Belgique ce week-end ne pas se préoccuper de son avenir.

17e au classement général avec trois points au compteur, Esteban Ocon ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Et pour cause, le pilote français est entré dans sa dernière année de contrat avec Haas. Une situation qui ne préoccupe pas le natif d’Évreux, qui s’est prononcé en marge du Grand Prix de Belgique.

« L'option est en faveur de Haas » « Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de discuter de la suite, ça ne me préoccupe pas. On est tous concentrés dans l'équipe pour essayer de faire progresser cette voiture, a confié Esteban Ocon, dans des propos accordés à l’AFP. Ayao (Komatsu, le directeur de l'écurie Haas) me fait confiance et je fais confiance à Ayao. L'option (pour une prolongation de contrat), elle est en faveur de Haas. Donc, c'est avec eux qu'on parlera directement, plus tard. Il n'y a pas forcément de date limite. C'est pendant l'été normalement que tout le monde discute. Donc, je pense que c'est là où ça se fera aussi. »