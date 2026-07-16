F1 : La rumeur «absurde» qui met fin au transfert de Max Verstappen ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, le nom de Max Verstappen circule avec insistance du côté de McLaren ce qui aurait pour conséquence le départ d'Oscar Piastri. Le pilote australien souhaiterait d'ailleurs partir compte tenu du fait qu'il sent que Lando Norris est privilégié, mais son agent Mark Webber a clairement démenti.

L'avenir de Max Verstappen est probablement le sujet le plus récurrent des derniers mois en Formule 1. Il faut dire que le quadruple champion du monde commencerait à se sentir de plus en plus esseulé chez Red Bull où les tensions s'en feraient ressentir. Dans cette optique, le nom du pilote néerlandais circule du côté de McLaren, mais pour cela, il faudrait un départ. Lando Norris étant parfaitement installé dans son écurie de toujours, c'est Oscar Piastri qui est menacé, et qui souhaiterait même quitter McLaren, compte tenu du manque de considération qu'il ressent vis-à-vis de son coéquipier. Un départ qui libèrerait donc la place pour Max Verstappen. Mais Mark Webber, l'agent d'Oscar Piastri met fin aux rumeurs.

Mark Webber dément les rumeurs de départ d'Oscar Piastri « Oscar est sous contrat avec McLaren jusqu'à nouvel ordre. Les rumeurs selon lesquelles il chercherait à partir sont absurdes. Beaucoup de rumeurs ont circulé à son sujet et au sujet d'autres écuries… McLaren a répété à plusieurs reprises qu'elle souhaitait le garder sur le long terme, et Oscar se concentre sur cet objectif », confie-t-il auprès de RACER.