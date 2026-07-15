F1 : «On ne peut pas le comparer à Ayrton Senna», Mercedes calme tout le monde pour son crack Kimi Antonelli

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au moment du départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, Mercedes a décidé de le remplacer par le jeune Kimi Antonelli, aujourd’hui en tête du classement des pilotes. Après une première saison au cours de laquelle il a eu besoin de prendre de l’expérience, la période d’adaptation semble terminée pour l’Italien de 19 ans, bien que Toto Wolff souhaite tempérer l’engouement autour de son pilote.

Avec 5 victoires en 9 Grands Prix, Kimi Antonelli est pour le moment le favori autre de champion du monde, lui qui compte 25 points d’avance sur son coéquipier George Russell au classement. Âgé de seulement 19 ans, l’Italien a été choisi pour remplacer Lewis Hamilton au moment du départ de ce dernier pour Ferrari et Toto Wolff savait qu’il aurait besoin d’au moins une saison pour prendre ses marques.

« Il dépasse nos attentes les plus optimistes, mais il ne doit pas se reposer sur ses lauriers » « Nous savions qu’il avait besoin d’une année d’adaptation et de progression, car la Formule 1 est un univers complètement différent de celui des séries mineures. Il devait s’adapter à la monoplace et apprendre à gérer ses engagements auprès des sponsors et des médias. L’objectif a toujours été de progresser lors de la deuxième saison. Et c’est ce qu’il a fait, en pilotant à un très haut niveau et en obtenant des résultats extraordinaires. En ce moment, il dépasse nos attentes les plus optimistes, mais il ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Tout le monde le porte aux nues, mais je demande toujours de garder le sens des proportions »,a confié le patron de Mercedes auprès de la Gazzetta dello Sport.