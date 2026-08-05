Fabrizio Romano révèle l’échange imaginé par le PSG pour recruter Yan Diomandé : «L'accord a échoué car il a décidé de rejoindre le Real Madrid»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a finalement décidé de prendre la direction du Real Madrid, Yan Diomandé a pendant un temps était proche de rejoindre le PSG. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un échange avait été imaginé, qui aurait vu l’international ivoirien à Paris et Ibrahim Mbaye au RB Leipzig, tandis que ce dernier est désormais dans le viseur de Liverpool.

Bien que le directeur sportif du RB Leipzig, Marcel Schäfer, ait démenti un accord pour son transfert, Yan Diomandé (19 ans) semble tout de même se rapprocher de plus en plus du Real Madrid. Un dossier très complexe, comme l’a expliqué Romain Molina, duquel le PSG a finalement décidé de se retirer, après avoir tout de même été proche de s’attacher ses services.

« Yan Diomandé au PSG, Ibrahim Mbaye au RB Leipzig » Comme indiqué par Abdellah Boulma sur X, si Yan Diomandé avait fini par prendre la direction de Paris, alors Ibrahim Mbaye (19 ans) aurait fait le chemin inverse. Un accord en ce sens se profilait, avant que le joueur ne choisisse le Real Madrid et que le PSG ne passe à autre chose. « En coulisses, des discussions sérieuses étaient également en cours, entre juin et juillet, impliquant le PSG et le RB Leipzig. Yan Diomandé au PSG, Ibrahim Mbaye au RB Leipzig, avec un avantage financier pour Leipzig. L'accord a échoué car Yan Diomandé a décidé de rejoindre le Real Madrid. L'affaire est donc tombée à l'eau. De plus, le PSG est assez mécontent du RB Leipzig, ce qui explique pourquoi le transfert entre Mbaye et Leipzig, même après que l'affaire Diomandé, se soit complètement refroidie », a expliqué Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.

En plus de Barcola, Liverpool s’intéresse maintenant à Mbaye Si Ibrahim Mbaye ne sera donc pas transféré au RB Leipzig, il pourrait en revanche suivre Bradley Barcola (23 ans) à Liverpool, si tant est qu’un accord soit trouvé avec le PSG. « Liverpool s'intéresse désormais à un autre joueur du Paris Saint-Germain, à savoir Ibrahim Mbaye. Cet ailier sénégalais est considéré comme un immense talent. Le PSG estime que le joueur ne souhaite plus rester. Mbaye s’est montré clair : il souhaite partir. Il a signé avec un nouvel agent ces dernières semaines, et cet agent est l’un des plus puissants du monde du football : Jorge Mendes. C’est donc Mendes qui s’occupe d’Ibrahim Mbaye, et Liverpool a pris contact avec lui pour s’enquérir de la situation de Mbaye. Liverpool s'est renseigné sur cette possibilité. L'intérêt pour Ibrahim Mbaye est réel. Pour l'instant, aucune offre officielle n'a été faite au Paris Saint-Germain, mais le sujet a déjà été abordé lors de discussions officielles. Le PSG est au courant de l'intérêt de Liverpool, mais n'a reçu aucune offre ni proposition officielle concernant Ibrahim Mbaye », a ajouté Fabrizio Romano.