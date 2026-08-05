Paul Seixas en route pour succéder à Tadej Pogacar : Le meilleur est annoncé pour l’avenir de la pépite française

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quatrième du Tour de France pour sa première participation, Paul Seixas est un modèle de précocité et impressionne par son niveau. Pour Vincent Lavenu, qui le connaît depuis son enfance, nul doute que le coureur français de Décathlon-CMA GCM succédera à Tagej Pogacar au palmarès de la Grande Boucle.

Jusqu’au bout, sa présence sur les routes du Tour de France était incertaine, mais Paul Seixas était bien présent en ce mois de juillet pour disputer la première Grande Boucle de sa carrière. Si Tagej Pogacar a encore triomphé cette année, la pépite tricolore de Décathlon-CMA GCM n’a pas à rougir de ses performances avec une belle quatrième place au classement général. « Je suis forcément déçu de ne pas avoir pu me battre plus que ça pour le podium mais on va se satisfaire de cette 4e place, confiait-il à la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. Dans quelques jours, quand je regarderai derrière, ce sera forcément une fierté. Mais manquer le podium aujourd’hui, c’est forcément décevant, je ne peux rien dire d’autre. » Pourtant, le meilleur est à venir pour Paul Seixas, c’est en tout cas l’avis de nombreux observateurs, dont Vincent Lavenu, le fondateur de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale qui s'est exprimé mardi soir au micro de RMC.

« C’est du jamais vu pour un jeune coureur de 19 ans » « C'est exceptionnel mais c'est du jamais vu pour un jeune coureur de 19 ans. On l'a vu arriver. Sa progression l’année dernière était déjà fulgurante, on a vu qu'il était déjà exceptionnel. Cette année, dès le début de saison, on savait que Paul allait faire un grand Tour de France. J'avais dit que c'était fort possible pour être dans les 5 premiers et pourquoi pas être sur le podium, donc il a tenu son rang avec une pression incroyable. On ne parle que de lui, c'est un gamin tout jeune mais très intelligent et très posé. Il a des qualités physiques exceptionnelles. Il sait tout faire sur un vélo, il sprinte, il grimpe bien, il sait se placer et rester serein. Il a toutes les qualités pour réaliser une grande carrière », prédit Vincent Lavenu.

« Combien de temps Pogacar va rester au sommet? Ça fait un moment qu'il tire sur la machine » Pour l'ancien directeur sportif d'AG2R La Mondiale, la question n’est pas de savoir si le jeune prodige va un jour recevoir le Maillot jaune sur les Champs-Élysées, mais quand. « Si on me demande si Paul va gagner le Tour, je dis oui, affirme-t-il. Il va gagner le Tour. Évidemment, aujourd’hui, on a un phénomène en face qui s'appelle Pogacar. Mais combien de temps Pogacar va rester au sommet? Ça, c'est difficile à dire, ça fait un moment qu'il tire sur la machine et ce n'est pas éternel. Paul, lui, est sur une phase ascendante. La France tient le champion de demain. Le remplaçant de Bernard Hinault. Je le compare souvent à Anquetil qui était le jeune coureur prodige à 19-20 ans, c'est peut-être notre nouveau Jacques Anquetil. »