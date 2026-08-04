Encore un coup dur pour le projet avec Paul Seixas : Voilà ce qui bloque le transfert d’un coureur chez Decathlon-CMA CGM

Axel Cornic

Avec Paul Seixas, l'équipe Decathlon-CMA CGM tient un véritable prodige et l'avenir semble être radieux. Mais il faudra savoir bien entourer le cycliste de seulement 19 ans, avec les échecs qui pourraient toutefois s'enchainer. Après le Français Jordan Jegat, un coureur russe pourrait également s'échapper.

Pour une grande première sur le Tour de France et à seulement 19 ans, Paul Seixas n'a pas du tout déçu, avec une quatrième place au classement final. Le jeune français a même rivalisé jusqu'au bout avec Isaac Del Toro, protégé de Tadej Pogačar, pour le maillot blanc du meilleur espoir. Mais pour continuer sur cette route, Decathlon-CMA CGM va devoir consolider son équipe.

« On va avoir quatre ou cinq nouvelles recrues » On se dirige vers ça, puisque c'est le message lancé par Dominique Serieys. « On va avoir quatre ou cinq nouvelles recrues qu’on va annoncer à la rentrée de septembre. En tout cas, on a identifié les composants et l’évolution que l’équipe aura » a expliqué le patron de l'équipe Decathlon-CMA CGM, dans un récent entretien accordé au Parisien. « Parce qu’aujourd’hui, une équipe se construit avec beaucoup d’équipiers. Et pas que sur le Tour de France. En tout cas, je le répète, la conviction que Paul doit avoir, et que nous avons déjà, c’est que c’est avec nous qu’il va gagner ».

Decathlon-CMA CGM pourrait perdre Joan Jegat Lors du Tour de France 2026, Tiesj Benoot, Aurélien Paret-Peintre et Nicolas Prodhomme ont réalisé un excellent travail pour Paul Seixas, mais certains ont notamment parlé de Joan Jegat récemment. Sauf que ce dernier ne viendra pas renforcer l'équipe ! En fin de contrat avec TotalEnergies, le coureur de 27 ans devrait en effet s'engager avec la formation allemande de Lidl-Trek selon le journaliste Daniel Benson, avec un contrat longue durée à la clé. Un coup dur puisqu'il aurait pu devenir un atout précieux, ayant terminé deux fois de suite à la 10e place du Tour de France.