Coup dur pour le recrutement de la Decathlon-CMA CGM : Un coureur français refuse de rejoindre Paul Seixas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se renforcer massivement afin d'encadrer au mieux Paul Seixas lors du Tour de France 2027, la Decathlon-CMA CGM a toutefois reçu une mauvaise nouvelle puisque l'une de ses priorités pour finalement rejoindre la concurrence. En effet, Jordan Jegat serait sur le point d'accepter la proposition de la Lidl-Trek

Quatrième du Tour de France, pour sa première participation à une course de trois semaines, Paul Seixas a confirmé les espoirs placés en lui, d'autant plus qu'il est resté à la lutte pour le podium et le Maillot Blanc jusqu'au bout. Mais au-delà de la satisfaction personnelle, le jeune coureur français a pu se satisfaire du rendement de son équipe qui n'était pas attendue à ce niveau face aux mastodontes que sont les UAE Team-Emirates de Tadej Pogacar, les Visma Leas-a-Bike de Jonas Vingegaard ou encore les Red Bull-Bora-Hansgrohe de Remco Evenepoel. Mais Paul Seixas a été parfaitement soutenu en montagne par Nicolas Prodhomme, Aurélien Paret-Peintre et Matthew Riccitello, tandis que les rouleurs Cees Bol, Tiesj Benoot et Daan Hoole l'ont également parfaitement entouré. De son côté, l'espoir du sprint Olav Kooij a décroché une victoire d'étape.

Jordan Jegat va finalement rejoindre Lidl-Trek ? Néanmoins, afin de poursuivre sur sa lancée, l'équipe Decathlon-CMA CGM espère renforcer son effectif avec un objectif clair : remporter le Tour de France 2027. Il faudra donc recruter des têtes d'affiche afin d'encadrer au mieux Paul Seixas, notamment en montage. C'est ainsi que la formation française avait fait de Jordan Jegat sa priorité. En fin de contrat chez TotalEnergies, le coureur français de 27 ans vient de terminer deux fois de suite à la 10e place du Tour de France, ce qui suscite bien évidemment les convoitises. Néanmoins, selon les informations du journaliste Daniel Benson, Jordan Jegat devrait toutefois accepter la proposition de l'équipe Lidl-Trek. La richissime formation allemande, qui a remporté le classement par équipes du Tour de France 2026, aurait offert un contrat longue durée au leader de la TotalEnergies, ce qui aurait fait pencher la balance. Jordan Jegat deviendrait alors le principal équipier de Juan Ayuso et Mattias Skjelmose au sein l'équipe du Maillot Vert de la dernière Grande Boucle, Mads Pedersen. A noter que la Lidl-Trek s'intéresse également à Felix Gall et Gregor Mühlberger, deux coureurs de la Decathlon-CMA CGM.

Trois autres recrues déjà actées ? Malgré l'échec probable de la signature de Jordan Jegat, la Decathlon-CMA CGM a d'autres pistes très avancées pour renforcer son effectif. En effet, trois coureurs de renom auraient même déjà signé au sein de la formation français comme l'a récemment révélé L'EQUIPE à savoir Pavel Sivakov (UAE Emirates-XRG), Ben O'Connor (Jayco AlUla) et Laurens De Plus (Netcompany Ineos). Trois renforts de poids qui combinent à la fois expérience et talent puisqu'ils ont tous terminé au moins une fois dans le top 10 d'un Grand Tour. Ce serait donc un recrutement très solide pour Paul Seixas qui serait mieux entouré que jamais pour remporter le Tour de France 2027.