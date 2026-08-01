Urska Zigart : D'une chute qui lui a fracturé la mâchoire au départ du Tour de France des femmes, le retour inespéré de la compagne de Tadej Pogacar !

Pierrick Levallet

Quelques jours après la nouvelle victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de France 2026, c’est l’édition 2026 de la Grande Boucle qui démarre ce samedi. Et parmi les participantes, on retrouve Urska Zigart, la compagne du coureur slovène. Pourtant, personne n’imaginait la voir au départ du Tour de France féminin après sa fracture de la mâchoire il y a un peu plus d’un mois.

Il y a des histoires qui donnent rapidement envie de suivre une compétition. Et celle d’Urska Zigart est l’une d’elles. Quelques jours après la victoire de son conjoint Tadej Pogacar sur le Tour de France 2026, la coureuse d’AG Insurance-Soudal Team sera sur la ligne de départ de l’édition féminine ce samedi à Lausanne en Suisse. Mais rien ne laissait vraiment présager que l’athlète de 29 ans pouvait participer à la course après sa lourde chute il y a un peu plus d’un mois.

Urska Zigart victime d'une fracture de la mâchoire un mois avant le Tour de France Urska Zigart avait en effet été déséquilibrée par un ralentisseur à un kilomètre de l’arrivée de la seconde étape du Tour de Suisse. La Slovène a alors chuté, avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital. Le constat était alors sans appel : fracture de la mâchoire. À ce stade, il semblait compliqué de l’imaginer au départ de ce Tour de France féminin 2026 pour la deuxième fois de sa carrière. Celle qui a échappé à une opération n’a d’ailleurs pas manqué de raconter sa course contre la montre pour être prête pour la Grande Boucle.

«J'ai été bien prise en charge» « J’ai pu remonter rapidement sur un vélo. J'ai dû adapter un peu mon alimentation au début, mais j'ai vite compris ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. L'équipe et moi avons décidé d'aller en stage d'entraînement ; c'était plus simple là-bas car j'avais un médecin, un kinésithérapeute et le manager de l'équipe autour de moi, donc j'ai été bien prise en charge » a expliqué Urska Zigart au média slovène Delo.