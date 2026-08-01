Le Real Madrid est dans une impasse avec Vinicius Jr : Pourquoi le transfert avorté de Yan Diomandé au PSG va tout changer pour la star brésilienne

Pierrick Levallet

L’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid est toujours aussi flou. Le club madrilène est dans une impasse pour la prolongation de l’international auriverde, dont les exigences financières sont toujours trop importantes. La potentielle arrivée de Yan Diomandé, qui s’est finalement désisté de l’intérêt de PSG il y a quelques jours, pourrait d’ailleurs tout changer pour l’avenir du Brésilien.

L’avenir de Vinicius Jr reste encore à éclaircir. Alors que son contrat expire en juin 2027, l’international auriverde voit les négociations avec le Real Madrid pour sa prolongation être au point mort. Il faut dire que l’ailier de 26 ans a des exigences financières trop importantes comparé à ce que les Merengue entendent lui offrir. La Casa Blanca n’abandonnerait toutefois pas ce dossier afin d’éviter un départ libre de la star brésilienne l’été prochain. Seulement, la possible arrivée de Yan Diomandé pourrait tout changer.

L'arrivée de Yan Diomandé au Real Madrid peut pousser Vinicius Jr vers la sortie ? Comme le rapporte SPORT, l’international ivoirien se rapproche du Real Madrid et cela mettrait un peu plus la pression sur le futur de Vinicius Jr. Si les deux joueurs sont capable de cohabiter au sein de l’effectif de José Mourinho, le recrutement du crack de 19 ans renforcerait la stratégie de la Maison-Blanche et offrirait une alternative pour l’avenir surtout si Vinicius Jr s’en va. Et cela pourrait finir par avoir des conséquences sur sa prolongation au Real Madrid. Alors que le club madrilène n’entend pas bouger de ses positions concernant son offre, Arsenal suivrait de très près l’évolution des négociations. Les Gunners pourraient faire une proposition de premier ordre à Vinicius Jr si jamais les discussions avec les pensionnaires de la Liga pour son extension de bail n’aboutissaient à rien.

La direction du Real Madrid doit trancher pour Vinicius Jr Le média espagnol ajoute que le club londonien serait prêt à en faire sa figure de proue du projet sportif. Le transfert de Yan Diomandé, qui a changé d’avis concernant une arrivée au PSG pour pouvoir atterrir au Real Madrid, pourrait ainsi précipiter la décision de la direction pour Vinicius Jr. Avec le joueur du RB Leipzig, Florentino Pérez pourrait finalement tourner la page et se résoudre à vendre le Brésilien cet été.