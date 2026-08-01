«Paris travaille sur plusieurs dossiers» : Comment le feuilleton Bradley Barcola chamboule le mercato du PSG !

Pierrick Levallet

Les choses sont en train de s’agiter pour le mercato du PSG. Le club de la capitale multiplie les pistes pour se renforcer cet été. Et si les dirigeants parisiens se montrent aussi actifs sur le marché des transferts, cela serait surtout pour compenser un éventuel départ de Bradley Barcola. Il faut dire que ce dernier fait l’objet d’un intérêt insistant de la part de Liverpool.

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? L’international français ne semble pas enclin à prolonger son contrat dans la capitale. Et comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’ailier de 23 ans n’est pas insensible à l’intérêt de Liverpool sur le mercato. L’ancien de l’OL pourrait se laisser séduire par l’optique d’obtenir un rôle plus important que sous les ordres de Luis Enrique. Le PSG serait d’ailleurs en train de s’activer sur le marché des transferts pour trouver des joueurs capable de compenser un éventuel départ de Bradley Barcola.

Maghnes Akliouche arrive au PSG, Ferran Torres toujours dans le viseur, Mika Godts également pisté « Il y a deux jours, on disait que le deal pour Maghnes Akliouche au PSG allait être bouclé. Il ne manquait que quelques détails à régler. Ces détails ont été réglés. On peut considérer Maghnes Akliouche comme un nouveau joueur du PSG. En Angleterre, on a vu des rumeurs comme quoi Liverpool négociait pour son transfert. Mais Akliouche s’est toujours montré très clair sur le fait qu’il voulait rejoindre le PSG. Liverpool n’a jamais été impliqué dans l’histoire. Il ne faut pas oublier Ferran Torres. Le PSG reste informé sur lui et en contact avec ses agents. Le FC Barcelone ne veut pas vendre le joueur cet été. Mais c’est aussi à Ferran de décider. Et s’il dit qu’il veut aller au PSG, ça pourrait être une histoire différente » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

Le PSG s’active en cas de départ de Bradley Barcola « Pourquoi le PSG y va aussi fort ? Parce que Kang-In Lee et Gonçalo Ramos sont partis, et il y a aussi la situation de Bradley Barcola. Parce que Barcola une grande cible de Liverpool, tandis que le PSG travaille sur le deal pour Mika Godts. Paris travaille sur plusieurs dossiers parce que Bradley Barcola est sujet à un gros intérêt de Liverpool. Les termes personnels ne seront pas un problème. Barcola ne prolongera pas au PSG donc Liverpool est plus que prêt à entrer dans cette conversation » a ensuite poursuivi le journaliste spécialiste du mercato.