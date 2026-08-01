«Un super transfert pour le PSG» : Akliouche pourrait «bousculer les choses» dans le onze de Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Lucas Digne, dont l’arrivée sera officialisée très prochainement, le Paris Saint-Germain va boucler le transfert d’un autre international français avec Maghnes Akliouche. Un accord de principe a été trouvé avec l’AS Monaco, qui va empocher 50 millions d’euros. Walid Acherchour est ravi de voir le joueur de 24 ans rejoindre la capitale.

Le PSG tient le successeur de Kang-In Lee, parti à l’Atlético de Madrid pour 40 millions d’euros. Après de longues semaines de négociations avec l’AS Monaco, la direction parisienne a trouvé un accord de principe pour le transfert de Maghnes Akliouche, qui devrait se situer autour des 50 millions d’euros. Il ne reste plus que quelques détails à régler et la visite médicale à passer avant de voir l’international français de 24 ans devenir officiellement un joueur de Luis Enrique. Une arrivée qui emballe Walid Acherchour.

« Je n’écarte pas la possibilité d’avoir un Akliouche qui bouscule les choses » « Tu gagnes au change sur Kang-In Lee. Il n’y a rien que sait faire Kang-In Lee que ne sait pas faire Magnes Akliouche », a jugé vendredi soir le consultant de RMC, ajoutant : « Moi, je n’écarte pas la possibilité d’avoir un Akliouche qui bouscule les choses. Il arrive dans un rôle de rotation, mais avec une équipe du PSG qui bouge énormément, avec beaucoup de changements dans les compositions d’équipe et une polyvalence. Je n’oublie pas qu’il peut jouer à droite, mais il peut jouer aussi au milieu de terrain. Je me rappelle d’un match fantastique contre Benfica avec Monaco en seizièmes de finale de Ligue des champions, il avait été époustouflant en transition. Il avait été mal payé avec une élimination, mais je pense que dans le logiciel Luis Enrique, il est capable d’impacter sur ces deux postes-là. Et puis c’est un transfert qu’il attend depuis un moment. On sait qu’il n’a pas un marché global extraordinaire, ça se joue à deux ou trois clubs par rapport à ce que demandait Monaco et ce qu’il voulait aussi avec son statut d’international. À lui de jouer maintenant, on va l’accompagner, je suis très content de le voir au PSG. Un international français de plus sous la houlette de Luis Enrique. J’ai vu certains observateurs, ou sur les réseaux sociaux, être un peu mesurés sur le transfert. Moi, je trouve que c’est un super transfert pour le PSG, pour le joueur, pour l’AS Monaco qui récupère 50 millions d’euros. Tout le monde est content. »

« Si Doué est moins bien, il jouera titulaire au PSG et Luis Enrique ne s’en privera pas » « Je pense qu’il sera souvent utilisé comme milieu relayeur droit en Ligue 1 quand il y aura de la rotation, et s’il veut être le 12e ou le 13e joueur à rentrer dans les gros matches, je pense que ce sera derrière Désiré Doué, ajoute Walid Acherchour. S’il y a un poste dans les gros matches où il peut démarrer titulaire, c’est comme ailier droit. Désiré Doué, ça va varier par rapport à sa forme physique, on ne sait pas si tout le monde sera à 100% et un Akliouche à 100%, si Doué est moins bien, il jouera titulaire au PSG et Luis Enrique ne s’en privera pas. »