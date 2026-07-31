Mercato Analyse : PSG-Real, Maresca s'exprime sur Rodri, décryptage

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, de nombreuses informations sont sorties dans le dossier Rodri évoquant une nette accélération des événements, entre une proposition du Real non acceptée par City, une augmentation des tarifs exigés par le club mancunien et la possibilité qu'un deuxième club arrive sur le milieu de terrain espagnol, le PSG faisant partie des hypothèses. En conférence de presse, Enzo Maresca, le coach des Citizens, s'est exprimé sur le sujet. Décryptage.

Ces dernières heures, plusieurs informations sont sorties dans le dossier Rodri, évoquant une nette accélération du dossier. Il a d'abord été indiqué que le Real Madrid avait avancé ses pions cette semaine sur le milieu de terrain espagnol de Manchester City, avec entre les mains le chiffre de 50 millions d'euros pour le rachat de sa dernière année de contrat, un montant que les dirigeants madrilènes estimaient suffisants pour obtenir l'accord de City.

« J’ai dit lors de la première conférence de presse que tous les entraîneurs du monde veulent Rodri » Cependant, ces dernières heures, plusieurs échos, dont ceux de Sky Sports Germany, annonçaient que Manchester City n'avait pas validé ce tarif et demandait au final 75 millions d'euros. Selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, cité par Foot01.com, cette hausse du prix serait lié à l'intervention d'un autre club : « Rodri NE rejoindra PAS le Real Madrid dans un avenir proche, car Manchester City ATTEND actuellement une offre d’un autre club intéressé par lui. City est convaincu qu’un autre club se joindra à la course pour Rodri, même si c’est Rodri en personne qui décidera à la fin ». Difficile de ne pas voir, dans le contexte, l'ombre du PSG.

« Ce ne sont que des spéculations pour le moment » Autant d'éléments qui ont fatalement suscité le questionnement du coach de Manchester City Enzo Maresca, aujourd'hui en conférence de presse. Maresca a ainsi répondu, dans des propos relayés par Foot Mercato : « C’est très important. J’ai dit lors de la première conférence de presse que tous les entraîneurs du monde veulent Rodri. Donc il est important pour moi, pour le club et pour tout le monde, mais maintenant il a besoin de vacances. C’est très important quand on doit jouer tous les trois jours. Son principal objectif à la fin de la saison était la Coupe du Monde. Maintenant, il profite d’un peu de repos et nous n’avons eu aucune conversation uniquement axée sur Rodri avec le directeur sportif Hugo Viana. Ce ne sont que des spéculations pour le moment. Rodri a été opéré lundi dernier, tout s’est bien passé. Il a quelques jours de repos et reviendra avec nous après les vacances ».