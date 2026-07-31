«L'EQUIPE du Soir, c'est fini» : Le départ surprise de certains chroniqueurs suscite la colère !

Pierrick Levallet

Avant sa pause estivale, Olivier Ménard a annoncé le départ inattendu de plusieurs chroniqueurs de L’Equipe du Soir. L’émission entame de gros changements et s’est donc séparée de plusieurs de ses grands noms, dont Johan Micoud. Seulement, le départ de l’ancien international français a suscité la colère de plusieurs fans sur les réseaux sociaux.

L’Equipe du Soir va radicalement changer à la rentrée. Le présentateur emblématique de l’émission a annoncé avant la pause estivale le départ de plusieurs figures, dont Johan Micoud. « Quelques mots pour remercier, pour services rendus, pour leur intelligence, le bonheur de partager un moment de sport avec eux, c'est Johan Micoud et Eric Blanc que je salue bien bas. Je les embrasse du fond du cœur » a lancé Olivier Ménard, provoquant la surprise chez les téléspectateurs. Et les réactions ne se sont pas faites attendre sur les réseaux sociaux.

«Les meilleurs chroniqueurs qui partent» « Je suis un peu deg ! Johan Micoud, pour moi, c'était le meilleur (...) Pour moi, fini L'Équipe du Soir » a confié un twittos sur X. « Les meilleurs chroniqueurs qui partent. Les seuls qui regardent les matchs et pas uniquement les stats, les seuls qui parlent encore jeu, tactique et ne sont pas la pour faire le buzz. Merci Johan Micoud (...) » explique un autre. Cette nouvelle ère qui se prépare pour L’Equipe du Soir ne semble pas vraiment être bien accueillie pour les fans de l’émission, qui le font bien savoir.

Les départs sont nombreux dans L'Equipe du Soir Johan Micoud et Eric Blanc ne sont pas les seuls à quitter le plateau de L’Equipe du Soir. Raymond Domenech, Régis Brouard, Jérôme Alonzo, Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago n’apparaîtront plus non plus dans l’émission de La Chaîne L’Equipe. Un choix « purement éditorial » présenté par le président de la chaîne, qui a promis « de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses ».