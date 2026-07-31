Barcola pourrait encore échapper à Liverpool : Cet autre géant européen qui rêve de l’attaquant du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola ne souhaite pas prolonger et pourrait rejoindre Liverpool avant la fin du mercato estival. Mais un autre cador européen surveille la situation de près pour une offensive à long terme…

Désireux de ne pas allonger son engagement avec le PSG, Bradley Barcola pourrait être l’un des grands protagonistes de ce mercato estival. L’attaquant français, engagé jusqu’en juin 2028, figure en effet dans les petits papiers de Liverpool. « Les contacts continuent pour Bradley Barcola. Liverpool, le PSG et les agents du joueur sont régulièrement en contact », a récemment fait savoir le journaliste Fabrizio Romano, précisant que le « point important » du dossier « sera l’indemnité de transfert. » Et pour cause, le double champion d’Europe en titre entend récupérer le gros lot en cas de départ de son numéro 29 et souhaite s’aligner sur les transferts de Morgan Rogers vers Chelsea pour 137M€ et d’Elliot Anderson à Manchester City pour 135M€ en réclamant 170M€ dans le dossier Barcola. « Concernant le contrat, les termes personnels et le projet, il n’y aura pas de problème. Bradley Barcola est très proche de Liverpool. Il est super excité par Liverpool. Les contacts se poursuivent. Pour voir Bradley Barcola à Liverpool, cela nécessitera une grosse somme d’argent. Donc Liverpool devra définir le montant qu’ils souhaitent offrir au PSG pour savoir quand et comment ils pourront boucler le deal pour Bradley Barcola » a ajouté Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.

Le Bayern est un prétendant de longue date Pour l’heure, et cela n’arrange pas forcément le PSG dans le jeu des enchères, Liverpool semble le seul club à vouloir obtenir la signature de Bradley Barcola cet été. Pourtant, un autre mastodonte européen apprécie fortement le profil de l’ancien Lyonnais : le Bayern Munich. « Ils suivent de près ce transfert potentiel de Bradley Barcola à Liverpool, a fait savoir sur son site Christian Falk, journaliste à Bild. L’été dernier, le club était resté en contact permanent avec l'entourage du Français, qui figure sur la liste des cibles, et cet été encore, le club a pris contact avec Barcola pour faire le point sur sa situation et connaître ses aspirations pour l’avenir. »

« La première option pour remplacer Michael Olise serait Bradley Barcola » Mais Christian Falk confirme que les Bavarois n’ont pas lancé d'offensive pour Bradley Barcola : « Aucune négociation n'est en cours avec le PSG pour le moment concernant une prolongation de contrat, ce qui fait que son coût diminue d'année en année. » Une position logique quand on sait que Michael Olise est appelé à rester au moins une saison de plus au Bayern Munich, malgré l’intérêt du Real Madrid qui s’est finalement positionné sur Yan Diomandé. « Le Bayern pourrait avoir besoin d’un joueur de Bradley Barcola à l’avenir. On ne sait pas ce qu’il adviendra de Michael Olise à long terme. Cet été, bien sûr, on sait qu’il reste où il est, mais l’été prochain, la grande question sera de savoir si Olise signera un nouveau contrat ou si le Bayern sera contraint de le vendre, poursuit Falk. La première option pour remplacer Michael Olise serait, du point de vue du Bayern Munich, Bradley Barcola. »