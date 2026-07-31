C'est la fin du feuilleton Kolo Muani : La Juventus dévoile les coulisses des négociations avec le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani va définitivement rejoindre la Juventus dans les prochaines heures. Le club turinois va débourser 45M€ dans l’opération afin de recruter l’attaquant français. Dirigeant important des « Bianconeri », Giovanni Carnevali a expliqué comment sn club avait bataillé pour obtenir la signature du buteur de 27 ans.

Un dossier épineux qui touche à sa fin. Depuis un an et demi, le PSG a prêté Randal Kolo Muani dans différents clubs afin que l’attaquant français puisse se relancer. D’abord cédé à la Juventus, le buteur parisien avait bien aimé sa moitié de saison 2024-2025 dans laquelle il avait retrouvé des couleurs en Italie. Mais alors que la « Juve » aurait aimé le recruter l’été dernier, le club italien n’avait pas trouvé les fonds nécessaires pour boucler l’opération, et Randal Kolo Muani avait finalement pris la direction de Tottenham. Cet été, la Juventus a finalement réussi à convaincre le PSG de le céder définitivement, en proposant un prêt avec obligation d’achat fixée à 45M€.

« Il y a eu des difficultés et il a fallu renouer les relations avec le PSG » Administrateur délégué du club turinois, Giovanni Carnevali a expliqué ce vendredi que la Juventus avait dû batailler afin de conclure ce transfert, notamment en renouant contact et en ravivant des relations positives avec le PSG. « Nous sommes en train de finaliser l’opération pour Kolo Muani. C’est une négociation qui dure depuis longtemps. Quand je suis arrivé à la Juve, je pensais que l’affaire était déjà réglée, mais ce n’était pas le cas. Il y a eu des difficultés et il a fallu renouer les relations avec le PSG en trouvant des solutions aux problèmes rencontrés précédemment… », a ainsi expliqué le dirigeant italien. Car recruter Randal Kolo Muani n’aura pas été forcément une partie de plaisir pour la Juventus qui a longtemps négocié avec le PSG.

La Juventus trouvait Kolo Muani trop cher « Le prix demandé est trop élevé, soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. Le montant demandé par le PSG dépasse les 45M€. Le coût des joueurs ne cesse d'augmenter pour atteindre des niveaux quasi prohibitifs, alors que les revenus des clubs de Serie A ne suivent pas le rythme de championnats comme la Premier League. Il est nécessaire de réduire les coûts, et parvenir à l'équilibre financier s'avère difficile. Inutile de le nier : il suffit d'observer notre championnat pour constater que le marché des transferts est actuellement au point mort », expliquait encore Carnevali il y a encore deux semaines, fixant quasiment un ultimatum au PSG dans ce dossier.