Le feuilleton Randal Kolo Muani est terminé : Indemnité de transfert, salaire… Voilà combien le PSG va récupérer avec la vente de l’international français !

Axel Cornic

Troisième plus grosse recrue de l'histoire du Paris Saint-Germain derrière Neymar et Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani n'a pas eu le succès attendu. Depuis deux ans, l'international français est poussé vers la sortie et il enchainé les prêts peu concluants à l'étranger. Mais un accord semble enfin avoir été trouvé pour son départ définitif, trois ans après son arrivée.

Et un nouveau départ au PSG ! Depuis le début du mercato estival, le club parisien a dit adieu à plusieurs joueurs comme Gonçalo Ramos ou encore Kang-in Lee. Cette fois, c'est Randal Kolo Muani qui devrait partir, puisque les dirigeants parisiens auraient enfin trouvé un accord avec la Juventus.

La Juventus n'a jamais lâché Kolo Muani C'est la fin d'un feuilleton énorme, qui nous tiens en haleine depuis plus d'un an. Depuis son prêt en 2025, les Bianconeri font tout leur possible pour retrouver Kolo Muani, qui semble leur avoir fait grosse impression. Ainsi, avec le départ de Dusan Vlahovic à la fin de son contrat ainsi que celui de Lois Openda vers l'OL, ils ont décidé de relancer encore une fois les négociations avec le PSG. Et ça n'a pas été simple, puisqu'à Paris on n'a pas vraiment apprécié les échanges de l'été dernier.

« Le prix demandé est trop élevé, soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur » La Juventus est ainsi passée par l'opération séduction, mais il a encore fallu faire face au problème le plus important : l'indemnité de transfert réclamée par le PSG. Il faut dire que le club parisien a investi près de 95M€ sur Randal Kolo Muani en 2023, ce qui est une très grosse somme. Et les dernières déclarations venant de Turin n’ont pas forcément poussé à l’optimisme. « Le prix demandé est trop élevé, soit nous parvenons à un accord, soit nous nous tournerons vers un autre joueur. Le montant demandé par le PSG dépasse les 45M€ » avait déclaré l’administrateur délégué Giovanni Carnevali, au micro de Rai Gr Parlamento.